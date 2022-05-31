T1胡瓏貿關鍵三分建功 海神險勝太陽總冠軍賽開胡

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（中央社記者龍柏安台北31日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神今天靠著胡瓏貿攻下全隊最高的26分，包括在比賽結束前最後3.5秒砍進超前三分球，率隊以101比99險勝台中葳格太陽，並在總冠軍系列賽率先開胡。

台灣運彩xT1聯盟今天進行5戰3勝制總冠軍系列賽首戰，由聯盟龍頭高雄全家海神在鳳山體育館迎戰台中葳格太陽，3節打完海神一度取得17分領先，沒想到第4節進攻大當機，一度陷入落後，所幸胡瓏貿命中關鍵三分，成功幫助球隊留下勝利。

聯盟第2種子太陽王牌桑尼（Sani Sakakini）日前在季後賽首輪最後一戰第2節，不慎扭傷腳踝提前退場治療，今天意外沒出現在球隊登錄名單，由艾倫（Aaron Geramipoor）、萊特（Julian Wright）與塔克（Anthony Tucker）3名洋將應戰。

太陽今天雖少了攻守核心之一的桑尼，不過上半場塔克就轟下最高的19分，艾倫則是8投6中，也拿下13分、5籃板，並成功壓制海神中鋒庫薩斯（Mindaugas Kupsas）的進攻火力，半場打完以54比60緊咬。

海神巨塔庫薩斯上半場雖沒有太多攻擊機會，不過他在第2節結束前投進一記壓哨三分球，讓他半場打完拿下10分、7籃板，也幫助球隊稍稍拉開領先差距。

易籃後海神攻勢開始加溫，靠著胡瓏貿與布銳克曼（Jason Brickman）聯手飆進3顆三分球帶領下，球隊開局就拉出一波13比4攻勢，一舉將差距擴大至雙位數，加上胡瓏貿在第3節結束前又飆進壓哨三分球，讓海神帶著17分領先進入決勝節。

第4節開局海神團隊進攻突然當機，直到最後7分06秒才靠著于煥亞的快攻上籃打破得分乾旱，反觀太陽則拉出一波23比5攻勢逆轉戰局。

太陽洋將塔克在最後46.6秒中距離跳投得手，成功幫助球隊以99比98超前，沒想到最後3.5秒胡瓏貿在三分線外果斷出手命中，才幫助球隊在驚濤駭浪中守下勝利。（編輯：張雅淨）1110531