更多編輯台推薦新聞：
澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
張育成
新聞專題
張育成1/133

海盜總教練送暖：張育成將繼續獲得打席

2022/6/2 13:54（6/2 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣棒球好手張育成加入匹茲堡海盜隊後，2場比賽打擊熄火，總教練謝爾頓（Derek Shelton）（左）向中央社記者表示，考量張育成已經一個半星期沒有比賽，將會繼續給他打擊機會，讓他趕上進度。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月2日
台灣棒球好手張育成加入匹茲堡海盜隊後，2場比賽打擊熄火，總教練謝爾頓（Derek Shelton）（左）向中央社記者表示，考量張育成已經一個半星期沒有比賽，將會繼續給他打擊機會，讓他趕上進度。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）旅美棒球好手張育成加入匹茲堡海盜隊之後，連2場打擊熄火；總教練謝爾頓對他仍有信心，賽後向中央社記者表示「他將持續獲打席」。

張育成今年開季短暫出賽3場之後，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，康復之後到小聯盟比賽找手感，但仍遭到克里夫蘭守護者將他移出40人名單，經交易程序來到新東家海盜隊。

張育成2天前搭機飛到洛杉磯，加入海盜與道奇三連戰，正好參與海盜隊22年來首次在道奇球場橫掃對手的難得紀錄。

雖然球隊三連勝，但張育成在這三連戰，出賽2場累計7個打數沒有安打，遭到5次三振，本季首安遲遲沒來。他今天賽後向中央社記者回顧加入海盜隊的首次系列賽，難掩失落說「沒有貢獻」。

張育成談到目前的狀況，他說身體狀況很好，可能心態比較急躁，急著表現，接下來會與打擊教練討論，調整揮棒軌跡。

總教練謝爾頓（Derek Shelton）賽後在休息室受訪，回應中央社記者的提問時，表示將會繼續給張育成機會。

張育成上一次在大聯盟出賽是5月20日，當時還效力前東家，對老虎3打數無安打，吞2K，這是他染疫歸隊唯一出賽機會。距離他昨天改披海盜戰袍比賽，間隔11天。

謝爾頓說：「他將會繼續獲得打席，他有一個半星期的時間沒有比賽，我們只需要給他一些打席數，讓他能夠重新趕上進度。」（編輯：高照芬）1110602

台灣棒球好手張育成（圖）轉戰匹茲堡海盜，2場比賽打擊熄，總教練謝爾頓（Derek Shelton）表示，張育成距離上次出賽已經一個多星期，願意繼續給他機會。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月2日
台灣棒球好手張育成（圖）轉戰匹茲堡海盜，2場比賽打擊熄，總教練謝爾頓（Derek Shelton）表示，張育成距離上次出賽已經一個多星期，願意繼續給他機會。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀