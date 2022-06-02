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中職統一獅與羅薩解約 另尋新洋砲

2022/6/2 14:30
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）中華職棒統一獅今天宣布，由於洋砲羅薩（Wilin Rosario）傷勢復原不如預期，因此與其解約，目前球隊已經鎖定幾名洋砲人選，將盡快完成談約。

統一獅今年為強化右打攻擊火力，簽下擁有美、日、韓職棒經驗的洋砲羅薩，主要守備位置為一壘，羅薩本季出賽4場，14打數5支安打，包括1發全壘打，貢獻4分打點，吞下2次三振，打擊率3成57，而羅薩在4月8日出戰樂天桃猿時，因跑壘不慎拉傷小腿下二軍養傷調整，5月中旬曾離台返回家鄉處理重要事務，歸隊後投入復健訓練。

統一獅今天發布新聞稿表示，經整體評估羅薩傷勢復原不如預期，無法在短時間頂替獅隊戰力，球隊為強化洋將戰力以應付全年賽事，將與羅薩解約，未來將積極尋找第4名洋將強化獅隊競爭力。

總經理蘇泰安表示：「很感謝這段期間羅薩為獅隊的努力，但為了讓球隊能夠在洋將戰力更即時補強，這是一個不得不的決定。」

獅隊接下來洋將補強，同樣將瞄準洋砲，蘇泰安透露，目前已經鎖定幾名洋砲人選，將盡快完成談約，期待在獅隊關鍵時刻能夠強化洋將戰力，達成球隊奪冠的最高殊榮。（編輯：屈享平）1110602

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