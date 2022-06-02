黃翰克、舒治浩聯手壓制 玉山盃青棒北市勝雲林

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111年玉山盃全國青棒錦標賽2日開打，台北市隊交手雲林縣隊，北市投手黃翰克等人聯手壓制對方打線，率隊以5比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 1111年6月2日

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（中央社記者謝靜雯新北2日電）玉山盃青棒賽台北市隊今天與雲林縣隊交手，台北市隊2任投手黃翰克、舒治浩聯手壓制，率隊以5比0拿勝，兩人都是高三投手，也都有意投入中職選秀，總教練李杜宏分析各有優勢。

111年玉山盃全國青棒錦標賽，台北市隊此次以陽明高中為主體，加入大理高中、稻江商職、強恕中學球員組成聯隊參賽，今天首戰與雲林縣隊交手。

台北市隊先發投手黃翰克總計用58球投4.2局，被敲出2支安打，投出3次三振、1次保送，無失分，舒治浩後援投2.1局沒被敲出安打，投出4次三振，投出1次保送、無失分， 兩人聯手壓制，幫助球隊拿下勝利。

台北市隊總教練李杜宏表示，黃翰克來自稻江商職，今年畢業後沒有意外也會挑戰中職選秀，他的身材魁武厚實，最快球速破140公里，雖然球速不如舒治浩，但有雄厚的本錢，情緒和動作也都很穩健。

李杜宏認為，黃翰克如果有機會進到職棒磨練，相信可以成為明日之星，球質重是優勢，進到職棒競爭更激烈，說不定能激發潛能。

舒治好是陽明高中的好手，李杜宏表示，舒治浩目前最快球速148公里，出手爆發力好，身材雖然不突出但是很結實，今天表現還可以更好，有速度和多樣變化球，如果準度可以提升、運用球路混淆打者，相信可以更好。（編輯：李亨山）1110602