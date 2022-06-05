江少慶牛棚練投9日先發 要戰勝天氣首勝不強求

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中華職棒富邦悍將隊投手江少慶（圖）染疫後歸隊，5日牛棚練投約40顆，預計9日先發。江少慶表示，出關前氣管痰多、呼吸急促，現在已經好很多。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月5日

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊投手江少慶染疫後歸隊，今天牛棚練投約40顆，預計9日先發。他表示，出關前氣管痰多、呼吸急促，現在已經好很多，回到一軍先發首勝不著急，要想辦法戰勝天氣。

中華職棒富邦悍將隊投手江少慶5月初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，先前有在二軍出賽2場，1場是自辦熱身賽，另外1場是3日二軍對味全龍隊先發，總計投6局被敲4支安打，投出4次三振，失掉1分責失分。

江少慶今天隨隊一軍，牛棚練投約40顆，投手教練林正豐表示，看起來沒有太大的問題，越來越進入狀況，每種球路都有投，重要的還是要看先發當下臨場狀況。

江少慶透露，染疫該有的症狀都有發生，包括發燒、咳嗽等，隔離出關前幾天特別明顯，將近10天沒有大量訓練，氣管痰比較多有點喘，呼吸也比較急促，但現在好很多。

江少慶接受媒體訪問時表示，想辦法讓身體恢復正常，2場二軍出賽和今天的牛棚，主要是把身體的流暢度做完整，也有修正出手角度。

因為母親節返鄉被家人傳染，江少慶表示，家人身體狀況沒有大礙，反而是媽媽覺得比較不好意思、影響到自己的工作。

江少慶目前本季首勝還沒開張，他表示，不會特別強求，現在快到夏天，天氣很炎熱，接下來的課題是要戰勝天氣，其他的順其自然。（編輯：管中維）1110605