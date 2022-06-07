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黃翰克球質重玉山盃先發好投 先讀大學磨練

2022/6/7 16:35（6/7 17:06 更新）
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111年玉山盃全國青棒錦標賽，台北市隊投手黃翰克（圖）6日挨轟，7日調整心情扛先發，投3局僅被敲出1支安打，好投壓制，助隊以10比3拿下勝利。黃翰克一度有要挑戰今年中職選秀的念頭，但自評不夠成熟，最後決定先到大學磨練。中央社記者謝靜雯攝 111年6月7日
111年玉山盃全國青棒錦標賽，台北市隊投手黃翰克（圖）6日挨轟，7日調整心情扛先發，投3局僅被敲出1支安打，好投壓制，助隊以10比3拿下勝利。黃翰克一度有要挑戰今年中職選秀的念頭，但自評不夠成熟，最後決定先到大學磨練。中央社記者謝靜雯攝 111年6月7日
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（中央社記者謝靜雯新北7日電）玉山盃青棒賽台北市隊投手黃翰克昨天挨轟，今天調整心情扛先發，投3局僅被敲出1支安打、好投壓制；黃翰克一度有想選秀的念頭，但自評不夠成熟，最後決定先到大學磨練。

111年玉山盃青棒賽台北市隊5日比賽不敵新北市隊、落入敗部，昨天與新竹市隊交手，黃翰克中繼登板被敲出追平比數3分砲，球隊終場靠著再見四壞保送拿下勝利。

台北市隊落入敗部沒有退路，今天與屏東縣隊交手，黃翰克扛先發，總計投3局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，好投壓制，球隊投打發揮，以10比3拿下勝利。

台北市隊總教練李杜宏表示，黃翰克「體重重、球質重」，今天派他先發，穩定性佳、落差性不至於太大，今天用球數在規定範圍內，接下來還可以出賽。

黃翰克表示，昨天因為準備時間不足、失投球偏多，也有注意到對手都在抓直球打，被打出的全壘打就是被抓到，知道今天這場比賽要扛先發，昨晚睡覺前有好好調整心情。

黃翰克一度有要挑戰今年中職選秀的念頭，但他今天表示會先讀大學、暫不投入中職選秀。黃翰克自評還不成熟，如果還沒準備好，進到職棒可能沒幾年就會被淘汰，先到大學磨練，等心智成熟一點再說。

教練評價他「體重重、球質重」，黃翰克也老實地報出身高、體重，「181公分、94公斤」，他說打過自己球的打者都說球很重，目前最快球速144公里，變化球有伸卡、卡特、曲球和滑球。

黃翰克的堂哥是平鎮高中強投黃保羅，今年將投入中職選秀，黃翰克表示，兩人沒有特別聊選秀、各自努力。（編輯：張雅淨）1110607

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