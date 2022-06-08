詹詠然轉戰草地強勢開胡 諾丁漢網賽女雙挺進次輪

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（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣網球雙打好手詹詠然和澳洲老將史托蘇兒，今天在諾丁漢網賽女雙首輪，以6比3、6比3輕取希臘女網名將莎卡瑞與克羅埃西亞薇琪克的歐洲聯軍，順利挺進第2輪。

隸屬WTA 250的諾丁漢網球賽，是草地賽事，也是6月底溫布頓網球錦標賽前的熱身賽，詹詠然與妹妹詹皓晴都有參加這一站，姊妹倆雖搭配不同拍檔出擊，先後都順利闖過頭關。

詹詠然和澳洲史托蘇兒（Samantha Stosur）的「台澳組合」，今天遭遇莎卡瑞（Maria Sakkari）與薇琪克（Donna Vekic）這組希臘、克羅埃西亞的「歐洲聯軍」。

莎卡瑞雖是女單世界排名第5的好手，不過雙打並不特別在行，也幾乎沒有固定拍檔，而她和薇琪克去年僅在墨爾本與阿布達比短暫合作過兩站。

趁著對手開局還在適應，詹詠然與史托蘇兒開賽就連拿3局取得領先，接下來雙方一路互保發球局，直至第9局，「台澳組合」雖被對手逼出破發機會，所幸兩人化險為夷，沒讓對手得逞，先以6比3拿下。

次盤「台澳組合」又在開局逮到機會率先破發，以2比0佔得先機，對手則在第3局靠著守住發球局首開記錄，接下來「台澳組合」火力全開，靠著先保再破連拿2局，取得4比1大幅領先。

眼看勝利就在眼前，對手也展開強力反撲，連追2局縮小差距，所幸「台澳組合」很快回穩，回頭連趕2局成功關門，再以6比3拿下，順利挺進第2輪。（編輯：郭諭儒）1110608