鍾庭貴玉山盃守備好表現 教頭：有林哲瑄的感覺

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）玉山盃青棒賽季軍戰今天因雨取消，台北市、台南市並列季軍，台北市隊總教練李杜宏點名陣中外野手鍾庭貴「有林哲瑄的感覺」，鍾庭貴則笑說最欣賞的球員是統一獅隊陳傑憲。

111年玉山盃全國青棒錦標賽季軍戰今天在天母棒球場舉行，3局打完台北市隊6比4領先，比賽因雨暫停，最後決議取消，兩隊並列季軍。

台北市隊總教練李杜宏給球員70分，但也特別點名期待陣中來自稻江商職的中外野手鍾庭貴。李杜宏表示，鍾庭貴的接球反應、判斷起跑很好，以高中生來說很難得，比賽過程中平飛球都可以處理得不錯。

鍾庭貴聽到教練高評價後笑說，「沒有這麼誇張」，自評此次表現沒有到最好，先前因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）休息了一陣子，打擊手感有受到影響，預賽首戰與新北市隊交手，短打時點到大拇指，現在丟球還是不太舒服。

鍾庭貴分享開始打球的契機，他是台南人、家住在公園國小附近，某次路過看到有人在打棒球，突然回頭問了他一句：「這是好球還是壞球」，那一瞬間一直到現在都印象深刻。

鍾庭貴笑說，從小學1年級就想要打球，但年紀太小沒辦法加入球隊，球隊練球他就在後面幫忙撿球，直到國小3年級正式加入球隊，國小、國中都在台南就讀，高中想要到北部挑戰看看，今天剛好對上家鄉球隊，更想要表現。

鍾庭貴自評守備優勢是移動速度和範圍大，因為守中外野，判斷投手出手是內角還是外角，可以提前啟動。

被問起中職目前許多出色的外野手都出身台南，有沒有比較欣賞的球員，鍾庭貴笑說，因為支持台南球隊統一獅隊，所以最欣賞獅隊外野手陳傑憲。（編輯：張雅淨）1110612