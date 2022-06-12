湯智鈞玉山盃開球受氛圍吸引 把榮耀分享下去

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奧運射箭銀牌好手「湯包」湯智鈞（圖）12日替玉山盃青棒賽開球，他表示深受棒球團隊氛圍吸引，但開球不走華麗路線，想把榮耀分享下去。中央社記者謝靜雯攝 111年6月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）奧運射箭銀牌好手「湯包」湯智鈞今天替玉山盃青棒賽開球，他表示，深受棒球團隊氛圍吸引，但開球不走華麗路線，想把榮耀分享下去，並提到杭州亞運延期可把握時間更加提升、為國爭光。

東京奧運射箭銀牌好手「湯包」湯智鈞今天到天母棒球場替玉山盃全國青棒錦標賽冠軍戰開球，湯智鈞先前也曾替中職富邦悍將隊開球，他說，不管職業還是業餘比賽，棒球的團隊氣氛都很吸引他，球員介紹時休息區喊聲都會很大聲。

被問起怎麼沒有設計特別的開球動作，湯智鈞笑說，「我不求華麗，把基本功做好就好」，今天會來開球，主要是要將榮耀分享下去，「不管輸贏，他們都是最棒的，可以站在這邊，都是用很多的精神和努力換來的。」

湯智鈞結束5月的2022射箭世界盃光州站賽事，他表示目前持續備戰，預計6月16日出發前往接下來法國巴黎站、哥倫比亞麥德林站賽事，期許可以有好成績。儘管光州站賽事成績不如預期，但湯智鈞說：「教練告訴我們，有輸過、沒怕過、繼續努力。」

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原訂今年舉行的杭州亞運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期，湯智鈞表示，就像2020東京奧運一樣，可以用更多的時間，找出不足的地方，花很多時間練習，發現問題、解決問題，然後在場上發光發熱，表現出最好的成績、為國爭光。

玉山盃青棒賽為今年U18世界盃國手選拔賽，湯智鈞也勉勵兩隊球員們，即使面對國際賽，也要想辦法當作國內賽心情面對，好好享受比賽。（編輯：張雅淨）1110612