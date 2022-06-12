鋼龍8局優質先發龍隊止敗 拿莫．伊漾開轟

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職中信兄弟隊今天迎戰味全龍隊，龍隊靠著投手鋼龍8局失2分、優質先發，拿莫．伊漾開轟，率隊以5比2擊敗中信兄弟、中止近期2連敗，鋼龍獲選單場MVP。

中華職棒中信兄弟今天繼續在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，龍隊派出洋投鋼龍先發，鋼龍1局有被敲出安打，但力守不失分，2局開始越投越穩，直到9局投出保送、接連被敲安打失分，9局1個出局數都沒有抓到退場。

龍隊派出終結者伍鐸後援把關，沒有擴大失分危機；鋼龍今天總計用105球投8局，被敲出5支安打，投出7次三振，失掉2分責失分、拿下個人本季第3勝，伍鐸後援1局無失分，拿下本季第9次救援成功。

龍隊2局靠著李凱威二壘打、拿莫．伊漾內野安打，再靠著犧牲觸擊、高飛犧牲打先馳得點，石翔宇安打送回球隊第2分。

4局龍隊拿莫．伊漾敲出陽春砲，幫助球隊拉開領先差距，這發全壘打也是拿莫．伊漾個人本季第5轟，龍隊7局再靠著郭天信適時安打添分，8局靠著四壞保送、拿莫．伊漾二壘打，送回團隊第5分。

拿莫．伊漾今天單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，依序敲出內野安打、全壘打、二壘打，差一支三壘打就可以完成難得的完全打擊紀錄。

兄弟投手黃恩賜本季首場一軍出賽，先發投3局被敲5支安打，投出1次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分、承擔敗投。

兄弟隊野手馬鋼比賽後半段替補上場，為中職一軍生涯初亮相，接替守游擊，但沒有打擊機會；兄弟隊野手林志綱今天9局敲出安打，為個人中職生涯首安。（編輯：方沛清）1110612