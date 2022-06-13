鄭鎧文連2場開轟 獅隊追上桃猿已無勝差

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中華職棒統一獅隊與富邦悍將隊保留比賽13日從3局上開始打，獅隊鄭鎧文（圖）連2場出賽開轟，獅隊終場以10比3拿勝，與排名首位的樂天桃猿隊已沒有勝差。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月13日

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職統一獅隊與富邦悍將隊保留比賽今天從3局上開始打，獅隊讓古林睿煬續投，合計6局失3分優質先發，鄭鎧文連2場出賽開轟，獅隊終場以10比3拿勝，與排名首位的樂天桃猿隊已沒有勝差。

中華職棒統一獅隊與富邦悍將隊9日在新莊棒球場交手，比賽打到3局上1出局因雨暫停，保留比賽至今天再戰，悍將9日先發投手江少慶投2.1局失2分（1分責失分），今天比賽由范米特接續往下投。

9日比賽3局上1人出局、獅隊2比1領先，今天3局下悍將靠著接連3支安打、滾地球跑回追平分，5局再靠著范國宸三壘打、林益全高飛犧牲打送回超前分。

獅隊6局有攻勢，靠著邱智呈三壘安打、林靖凱高飛犧牲打再度扳平比數；7局鄭鎧文敲出超前比數2分砲，再靠著林岱安二壘打、邱智呈適時安打，替球隊多添1分保險分。

獅隊8局靠著高國慶安打、鄭鎧文四壞保送、林岱安適時安打送回1分，陳重廷補上安打，送回球隊第8分，郭阜林9上再補上2分砲，幫助球隊拉開領先差距，這發全壘打是郭阜林本季首轟，也是中職生涯第2支代打全壘打。

獅隊先發投手古林睿煬合計用124球投6局，被敲9支安打，投出3次四壞保送、8次三振，失掉3分責失分，拿下個人本季第4勝；鄭鎧文個人本季第3轟出爐，貢獻2分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊昨天註冊39歲老將詹智堯，8局張冠廷敲安、詹智堯代跑上場，為中職生涯第997場出賽，再3場出賽就可以完成生涯千場出賽。（編輯：陳仁華）1110613