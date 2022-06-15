陳偉漢單場4安打 率中信兄弟擊退悍將

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）中華職棒中信兄弟野手陳偉漢今天單場4安打，追平生涯最佳，率隊以9比3擊敗富邦悍將，而悍將先發投手郭俊麟僅投2.2局就退場，苦吞第2敗。

中信兄弟今天在主場台中洲際棒球場出戰富邦悍將，兄弟洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）開局狀況不穩，悍將先靠著保送、安打攻占一、二壘，2出局後，高國麟擊出安打，送回壘上跑者，幫助悍將以2比0領先。

悍將先發投手郭俊麟2局下遭遇亂流，不但投出2次保送，還讓兄弟打者岳東華、陳偉漢相繼擊出二壘安打，一口氣進帳4分，以4比2反超。

悍將3局上發動攻勢，先追成3比4，兄弟3局下靠著4支安打和對手守備失誤，再添3分，並在第4、8局各添1分，最終就以9比3勝出；而悍將今天為本季第41場出賽，輸球後吞下第30敗。

兄弟洋投泰迪度過前3局亂流後回穩，此役投5局失3分，有2分責失分，靠著打線幫忙，拿下第4勝；而陳偉漢單場5打數4安打，進帳2分打點，賽後獲選單場MVP。

悍將投手郭俊麟此役僅投2.2局，失7分有5分為責失分，被擊出7支安打，保送和三振各2次，包含今天在內，本季先發4場，首度先發投不滿3局就退場，吞下本季第2敗，還在尋求中職生涯首勝。（編輯：陳仁華）1110615