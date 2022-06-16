花蓮嘉里跆拳道訓練站 2戰將奪金獲選國手

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花蓮嘉里國小4年前獲教育部補助成立跆拳道三級培訓站，結合慈濟醫院運動醫學輔助，培育國小至高中選手，花崗國中二年級的林冠宇拿下國家代表隊選拔賽金牌，將代表台灣出國比賽。（嘉里國小提供）中央社記者張祈傳真 111年6月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮嘉里國小4年前獲教育部補助成立跆拳道三級培訓站，結合慈濟醫院運動醫學輔助，培育國小至高中選手，日前在國手選拔賽，拿下高中、國中組國手資格，將代表台灣出國比賽。

111年度培育優秀或具潛力運動選手排名賽暨2022年世界少年、世界青少年、亞洲少年、亞洲青少年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽於6月9日至13日在花蓮中正體育館舉行。嘉里跆拳道訓練站拿高中、國中組男子金牌，獲選國手。

嘉里國小校長紀忠呈今天接受中央社記者採訪指出，嘉里跆拳道訓練站國小選手34人、國中10人、高中7人，只要對跆拳道有興趣的學生都可參加，不額外收費。

紀忠呈說，因場地有限，平日國小選手下午訓練，晚間換國、高中選手訓練，週六全天訓練，1週只休息1天；這次拿下國手資格的選手分別為花崗國中二年級的林冠宇及海星高中二年級任緯華。

紀忠呈說，國二生林冠宇畢業於嘉里國小，因身材瘦高，國小期間偏好籃球運動，直到六年級才接觸跆拳道，訓練不到1年，以最菜黑帶之姿，踢下國小組最大賽事全國少年盃銀牌，這次更在跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽拿下金牌，獲得國手資格。

任緯華則是國中後才接觸跆拳道，同樣也在嘉里跆拳道訓練站受訓，這次國手選拔賽是他首次在全國賽事獲得冠軍，連自己都很訝異，他說，沒想過能拿下冠軍、當選國手，站在場上一直告訴自己要專注、不留遺憾。

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紀忠呈指出，訓練站除提供技術、體能訓練，也與慈濟醫院運動醫學中心、慈科大運動科學小組合作，透過運動科學角度，為選手體能檢測、找出選手欠缺的部分，提供教練訓練建議，減少運動傷害、提升訓練效率。

紀忠呈說，任緯華、林冠宇將於今年8月分別代表台灣到保加利亞參加世界少年、世界青少年賽事，也是訓練站成立以來首次有選手獲選國手資格，小選手們也將2人視為偶像，更努力訓練，以後也要當國手，代表台灣出國比賽。（編輯：謝雅竹）1110616