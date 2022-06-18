鋼龍8局無失分拿MVP 龍隊擊敗兄弟中止4連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職味全龍隊投手鋼龍18日在天母先發主投8局無失分，助隊以3比0擊敗中信兄弟隊，中止近期4連敗，鋼龍也拿下單場最有價值球員（MVP）。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職味全龍隊投手鋼龍今天8局無失分、優質先發，拿莫．伊漾貢獻2分打點，率隊以3比0擊敗中信兄弟，中止近期4連敗，鋼龍拿下單場最有價值球員（MVP）。

中華職棒味全龍隊今天在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，龍隊派出洋投鋼龍先發，鋼龍先前傳出遭韓國職棒鎖定，球團也有正式接到韓職照會，但最後鋼龍選擇留在味全龍隊，今天用先發好表現幫助球隊贏球。

鋼龍開賽連抓12個出局數，直到5局才被許基宏敲出第一支安打，但沒有失掉分數，鋼龍6局2人出局後，被黃鈞聲敲出二壘打，接著讓王威晨敲出內野滾地球出局，7局投出保送、但也沒有讓兄弟延續攻勢。

兄弟今天派出投手鄭凱文先發，鄭凱文前4局投完沒有失分，5局四壞保送李凱威後退場，由吳哲源接替投球，被林智勝敲出二壘打，再被吉力吉撈．鞏冠敲出高飛犧牲打失掉1分，這1分要算在鄭凱文身上。

龍隊7局再起攻勢，靠著李凱威安打、林智勝獲得四壞保送，拿莫．伊漾二壘打，一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距，也把吳哲源打退場。

龍隊先發投手鋼龍今天總計用108球投8局，被敲出3支安打，投出2次四壞保送、5次三振、無失分，伍鐸後援投1局讓打者3上3下，替球隊守住勝利，伍鐸拿下本季第10次救援成功，鋼龍拿下個人本季第4勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟隊先發投手鄭凱文今天用86球投4局，被敲出8支安打，投出1次四壞保送，失掉1分責失分、承擔敗投。（編輯：張芷瑄）1110618