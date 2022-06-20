避免再被逆轉 PLG勇士教頭許晉哲提醒第3節問題

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士總冠軍戰首戰被新竹街口攻城獅逆轉，第2戰修正第3節問題，總教練許晉哲今天說，中場休息時有提醒球員必須照著賽前計畫走。

富邦勇士今天總冠軍戰第2戰在客場新竹縣體育館作戰，靠著洋將辛特力（Michael Singletary）、林志傑各攻下33分、19分，以102比81大勝新竹街口攻城獅，7戰4勝制系列戰扳成1比1平手。

富邦勇士首戰在最多領先23分情況下，被攻城獅在第3節單節轟下35分，最終由攻城獅逆轉帶走勝利，勇士在錯失首戰勝利後，第2戰為避免重蹈覆轍，許晉哲賽後記者會受訪時表示，中場休息時有再提醒球員，「要照著我們賽前計畫進行，不可以照著對方節奏走，第3節得分必須比對方多，而今天有做到，就有比較順利」。

雙方此役肢體接觸頻繁，勇士隊球星林志傑認為，這就是季後賽，加上又是冠軍戰，「身體碰撞原本就會比較多」。

勇士隊老將蔡文誠此役從板凳出發，進帳12分，且外線4投全中，他表示，在場下時會看得比較清楚，上場後也會較快融入比賽節奏，「上去時盡量提醒隊友場上狀況，想辦法彌補球隊當時所需要東西」。

勇士隊本季例行賽僅吞下1次連敗，即使總冠軍戰首戰失利後，第2戰也能及時修正，搶下勝利。許晉哲認為，這就是永不退縮的精神，「我們前一場球沒辦法拿下來，後面一場球必須要反彈，沒有反彈的話，我覺得不配做一個比較成熟的球隊」。

攻城獅總教練林冠綸談到第2戰輸球表示，今天球隊沒有打得很好，沒有把該做的東西做好，勇士隊全場投進15記三分球是整場比賽關鍵。但他強調，對手在外線出手時，攻城獅球員幾乎都有對位到，「這可以說是對方厲害或今天狀況好，我不對我們球員的防守批評」。（編輯：郭諭儒）1110620