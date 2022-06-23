胡冠俞加強傳球穩定度升一軍 陳金鋒有提醒

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中職富邦悍將隊內野手胡冠俞（圖）開季因為傷勢影響，直到23日本季首度升上一軍，二軍總教練陳金鋒提醒：「時間不等人要好好把握」；胡冠俞二軍加強傳球穩定度，本季首度上到一軍沒有太多其他想法，「主要看臨場表現，想辦法降低失誤」。中央社記者謝靜雯攝 111年6月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職富邦悍將隊內野手胡冠俞開季因為傷勢影響，直到今天本季首度升上一軍，二軍總教練陳金鋒提醒：「時間不等人要好好把握」；胡冠俞二軍加強傳球穩定度，想辦法降低失誤。

中華職棒富邦悍將隊今天將內野手董子恩下放二軍，本季首度拉上內野手胡冠俞，胡冠俞季前熱身賽時手部受傷，他坦言難免覺得可惜，完整春訓準備、卻遇到傷勢，但不心急、按部就班復健。

胡冠俞直到4月30日才開始二軍出賽，目前為止本季二軍15場出賽，總計43打數敲出14支安打，打擊率3成26；總教練丘昌榮表示，有跟二軍總教練陳金鋒通電話，提到胡冠俞近期表現不錯，今天讓董子恩下二軍、拉胡冠俞上一軍。

胡冠俞表示，今年在打擊方面沒有做太多的調整，主要是守備部分的強化，二軍首席教練郭建霖、守備教練施金典都有協助調整，要求傳球的準確度，讓守備更穩定，「教練提醒，接球100分、傳球也要穩定才能抓到出局數。」

悍將開季內野守備狀況多卻剛好遇到傷勢，胡冠俞表示不會特別想什麼，把該做的事情做好、等待機會。

胡冠俞表示，二軍總教練陳金鋒也有提醒，時間不會等人，不要想說自己還年輕，「這個環境競爭很激烈，要好好把握在職業的時間。」

胡冠俞是游擊手出身，但今年二軍以二壘出賽為主， 本季首度上到一軍沒有太多其他想法，「主要看臨場表現，想辦法降低失誤。」（編輯：張芷瑄）1110623