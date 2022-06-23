辛特力飆大三元 勇士總冠軍賽2比1超前攻城獅

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（中央社記者龍柏安台北23日電）PLG衛冕軍勇士今天靠著洋將辛特力繳出35分、11籃板與11助攻的大三元成績單，加上第4節一口氣甩開對手糾纏，終場116比101擊敗攻城獅，總冠軍賽以2比1超前。

P. LEAGUE+聯盟今天進行7戰4勝制總冠軍系列賽第3戰，由台北富邦勇士在主場台北和平籃球館，迎戰例行賽龍頭新竹街口攻城獅，勇士靠著第4節開局一波11比2攻勢拉開差距，在主場球迷見證下也成功在系列賽取得超前。

勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）與老將曾文鼎今天雙雙因傷缺陣，禁區少了兩大高塔護航，好在辛特力（Michael Singletary）跳了出來，攻守兩端都有出色發揮，也幫助球隊拿下超前一勝。

辛特力全場累計19投12中，包括三分線外8投中5，攻下總冠軍系列賽新高的35分，此外他還拉下11個籃板與11次助攻，也是他在生涯第2度在總冠軍賽演出「大三元」。

賽後辛特力接受場邊訪問時表示，他要感謝教練與他的隊友，把他放在可以得分的位置，他非常開心可以替勇士效力，而今天他們又是在主場拿下超前勝利，「對我們來說，這是一場很棒的勝利」。

辛特力在總冠軍賽3場比賽場均繳出33.67分，大大優於他在例行賽的21.86分，對此他強調，現在已是賽季尾聲，他們拚戰了一整季，就是為了冠軍獎盃，「所以無論是我，還是我的隊友，我們都是用最嚴肅態度來面對每一場比賽」。（編輯：陳仁華）1110623

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍系列賽第3戰23日在台北和平籃球館登場，眾多球迷買票進場觀賽，擠滿籃球館。中央社記者鄭清元攝 111年6月23日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍系列賽第3戰23日在台北和平籃球館舉行，台北富邦勇士球員張宗憲（右）攻下20分，幫助球隊以116比101擊敗新竹街口攻城獅。中央社記者鄭清元攝 111年6月23日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍系列賽第3戰23日在台北和平籃球館開打，歌手謝金燕（前）在賽前演出，帶來多首歌曲，炒熱現場氣氛。中央社記者鄭清元攝 111年6月23日