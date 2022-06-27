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45歲鄭承嘉參加中職測試會 是曾華偉高中同學

2022/6/27 18:08（6/27 18:21 更新）
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45歲鄭承嘉（圖）是中職史上第2名超過40歲參加測試會的球員，27日敲1安、選到3次保送，參加測試會希望挑戰自己。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月27日
45歲鄭承嘉（圖）是中職史上第2名超過40歲參加測試會的球員，27日敲1安、選到3次保送，參加測試會希望挑戰自己。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月27日
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）45歲鄭承嘉是中職史上第2名超過40歲參加測試會的球員，今天敲1安、選到3次保送。他與退役球員曾華偉是高中同學，也是高國慶當兵同梯，參加測試會希望挑戰自己。

中華職棒測試會今天在天母棒球場舉行，總計153人報名、通過資格審查，3人沒有報到，總計150名球員中，年紀最長的是來自科技業的45歲鄭承嘉，也是繼2004年藝人澎恰恰（當時48歲）後，再有超過40歲的球員報名測試會。

鄭承嘉表示，報名參加測試會主要是挑戰自己，以個人而言，希望重溫打球的熱情，也希望給女兒一個榜樣，用身教及言教讓女兒看到爸爸不斷在挑戰自我，也希望讓大家知道，離開球場之後不一定只能做教練。

鄭承嘉曾效力東海中學青棒隊（穀保家商前身）、大葉大學棒球隊，統一獅隊二軍體能教練高政華、中職退役球員曾華偉都是高中同學，也曾到台灣大聯盟當過培訓球員、中職和信鯨隊練習生，離開和信鯨後往科技業走。

鄭承嘉表示，高中時期有很多特別的回億，高政華、曾華偉個性都很活潑、熱情，「我個性比較沉穩、內斂，想法可能也不太一樣」，他也透露當兵時和統一獅隊老將高國慶是同梯。

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對打棒球的球員來說，職棒一直都是夢想，鄭承嘉提到，本來也想要打職棒，但缺臨門一腳，「這是人生的清單，想要嘗試看看，謝謝自己願意嘗試」。他笑說這些年來都是拿高爾夫球桿，確定要參加測試會後，重拾球棒，除了健身及重量訓練，也增加有氧訓練。

鄭承嘉表示，不緊張是假的，但有了多年職場歷練，更知道怎麼盡快調整；今天參加測試會上壘率百分百，打出安打時，在場觀察球員的獅隊首席教練高志綱笑說：「看得我也手癢了。」（編輯：管中維）1110627

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