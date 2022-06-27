勇士老中青3代各司其職 2連霸之路倒吃甘蔗

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（中央社記者黃巧雯新竹27日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）台北富邦勇士隊上半季打完僅拿6勝，下半季狀態逐步回升，季後賽找回王者風範，總冠軍戰靠老中青3代聯手擊敗新竹街口攻城獅隊，完成2連霸。

勇士2019年拿下第16季超級籃球聯賽（SBL）冠軍後，轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），PLG 2020年成立，勇士成為4支元老球隊之一。PLG首季由勇士和福爾摩沙台新夢想家隊爭冠，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，聯盟裁定以3比1聽牌的勇士拿下元年總冠軍。

勇士幾乎以原班人馬作為挑戰2連霸班底，本土戰力僅補進張耕淯，並留用洋將辛特力（Michael Singletary）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）。

相較首季開季順遂，衛冕軍勇士第2季前段打得有點掙扎，上半季打完僅繳出6勝6敗，敗場數甚至超越球隊首季全年例行賽（5場），也讓勇士衛冕之路一度被看衰；不過，攤開勇士本季戰績，例行賽僅吞下1次連敗，也展現球隊迅速修正能力。

勇士陣中「福祿壽」3老隨賽季步入尾聲，狀態持續加溫，其中40歲林志傑例行賽場均10.92分、4.96籃板，季後賽出賽時間增加，貢獻度更大，季後賽首輪場均得分16分、7籃板。

蔡文誠例行賽場均4.67分，總冠軍賽前4戰場均得分一舉翻倍到10.25分，而曾文鼎在場上負責牽制攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar），讓辛巴難施展禁區破壞力。

此外，勇士陣中年輕球員曾祥鈞、周桂羽及石博恩總冠軍賽第3、4戰輪流挺身而出，挹注攻擊火力；勇士有效整合老中青3代，靠優異團隊戰力，是邁向2連霸之路重要關鍵。（編輯：李明宗）1110627