梁家榮踩到林子豪改判爭議 葉君璋有不同看法

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中職統一獅隊與樂天桃猿隊8日交手，4局牽制時桃猿隊梁家榮踩到獅隊林子豪的手改判爭議，味全龍隊總教練葉君璋9日認為，不應用故不故意作為改判依據。圖為8日獅隊總教練林岳平（右）上場抗議畫面。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職統一獅隊與樂天桃猿隊昨天交手，4局牽制時桃猿隊梁家榮踩到獅隊林子豪的手改判爭議，味全龍隊總教練葉君璋有不同看法，認為不應該用故不故意作為改判依據。

統一獅隊與樂天桃猿隊昨天在台南棒球場交手，兩隊都有火氣，獅隊4局進攻時，林靖凱、林子豪都敲出安打，潘傑楷靠著野手選擇上壘，獅隊2人出局攻占二、三壘，桃猿隊投手曾仁和牽制三壘跑者林子豪，原本判安全回壘，經電視輔助判決改判出局。

獅隊總教練林岳平不滿抗議，認為觸殺過程中桃猿隊三壘手梁家榮的腳踩到林子豪要摸壘包的右手，林岳平上場抗議無效，這個爭議改判引發後續6、7局梁家榮被觸身球保送板凳清空衝突。

聯盟今天公告，有關梁家榮躍起接球落地時踩到跑壘員林子豪的手部，技術委員審視後認為應非故意行為。

味全龍隊總教練葉君璋今天賽前表示，聯盟總教練會議中有明確的討論規定，守備員守備時不可以用膝蓋、鞋子，或任何部位方式擋在壘包前面，規定最主要是站在把球員的安全放在最前面立場，才有這麼多的限制。

葉君璋表示，「故不故意只有當事人心裡知道，從動作上要看出來很難」，既然有明確的規範，昨天的狀況鏡頭上看起來，如果梁家榮的腳沒有踢到林子豪的手、腳沒有擋在壘包前面，主觀看起來在時機點上林子豪安全回壘是絕對沒有問題的，「既然有規定，就不應該用故不故意作為改判依據」。

葉君璋也表示，過去龍隊與桃猿隊交手，也有過類似狀況，當時龍隊球員盜壘，桃猿隊守備員用膝蓋擋在壘包前面，當時裁判引用規則、判定盜壘成功。

葉君璋也提到昨天的判決，每個人心裡都有一把尺，這樣的改判出現，是不是有違把球員安全放在最前面的宗旨，也值得再思考。（編輯：張芷瑄）1110709