首抱大滿貫冠軍 俄裔哈薩克選手忍太久淚潰堤[影]

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影片來源：Wimbledon

（中央社倫敦9日綜合外電報導）在俄國選手遭溫網禁賽的這一年，新科女單冠軍得主、莫斯科出生的芮芭奇娜今天成為首位代表哈薩克贏得大滿貫單打金盃的球員，賽後記者會上，一個簡單問題讓她眼淚潰堤。

綜合法新和路透社報導，芮芭奇娜出生俄羅斯，但2018年轉籍入哈薩克，今天即是以哈薩克選手之姿以3比6、6比2、6比2逆轉擊敗突尼西亞勁敵加博（Ons Jabeur），奪下溫網女單金盃。

不過她奪勝時機很敏感，俄羅斯籍選手因莫斯科當局揮軍入侵烏克蘭而遭溫布頓大會禁賽。

當被問及這座大滿貫賽金盃是否會成為莫斯科當局政治化的工具，23歲的芮芭奇娜說：「我不知道會發生什麼事，總會出些新聞，但我無能為力。」

「我代表哈薩克出賽已久，我代表哈薩克參與過一些體壇最大盛會，比如說奧運，對我來說是美夢成真。」

然而，俄羅斯網球協會主席塔皮斯契夫（Shamil Tarpischev）盛讚芮芭奇娜的勝出為俄國一大勝利，形容芮芭奇娜是「俄國產物」。

俄羅斯新聞社（Ria Novosti）引述塔皮斯契夫的話說，「太好了，芮芭奇娜打得漂亮！我們贏得溫網了。」

芮芭奇娜的雙親住在莫斯科，本屆溫網期間，她一直不願詳細說明自己有多少時間待在俄國。

當今天遭進一步逼問，並被要求針對俄侵烏譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）時，芮芭奇娜解釋自己英語不好，呼籲各界體諒，「我無法選擇出生地，人們相信我，哈薩克大力支持我」。

「就連今天我都聽到很多支持，看到一面面國旗。」她說：「我不知道該如何回答這些問題」。

記者會尾聲，當被問及她父母對她奪勝的感想時，芮芭奇娜流下眼淚，「他們會十分驕傲」。她說：「你們想看到情緒…我忍很久了。」

芮芭奇娜承認，今天第一盤時她有些怯場，兩度被破發並犯下17個非受迫性失誤，但她後來回神，倒追兩盤，16局中拿下12局。

「我今天太緊張，沒有好好享受當下，我四強賽打得比較開心。」

今天這一勝，芮芭奇娜帳戶瞬間多了240萬美元（約新台幣7215萬元）進帳。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110710