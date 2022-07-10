哈薩克史上第一人 芮芭奇娜逆轉摘溫網后冠

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）哈薩克女將芮芭奇娜今天在溫網決賽以3比6、6比2、6比2逆轉擊敗突尼西亞好手加博，奪下本屆溫網后冠。生於俄羅斯的芮芭奇娜2018年入籍哈薩克，她的轉籍是本屆溫網熱門話題。

芮芭奇娜（Elena Rybakina）現年23歲，為本屆大會第17種子，女子單打世界排名第23，加博（Ons Jabeur）則名列大會第3種子，世界排名第2，賽前各界本看好加博能夠勝出。

綜觀今天賽事，加博開賽後雖拿下首盤，但芮芭奇娜在第二盤及第三盤力挽頹勢，以她拿手的強力發球及底線抽球掌控賽局。

加博在首盤帶給芮芭奇娜極大壓力，期間兩度破發成功，反觀芮芭奇娜出現17次非受迫性失誤，加博就以6比3先下一城。

但芮芭奇娜第二盤還以顏色，首局就破對手發球局，第5局也破發成功，加博也有數次破發機會，但都沒能把握，讓芮芭奇娜以6比2扳回一城。

進入決勝盤，氣勢如虹的芮芭奇娜以局數5比2領先之際，一度在發球時顯得緊張，但她最後還是沉住氣，以6比2拿下本盤，成為史上首位拿下大滿貫賽單打冠軍的哈薩克選手，這也是她個人生涯首座大滿貫金盃。

芮芭奇娜在封后後興奮指出：「我以前從未有過這種感覺。」此外，她也稱讚加博：「妳鼓舞了突尼西亞人民及所有人。」

芮芭奇娜以世界排名第23之姿奪冠，在網球史上相當罕見。世界女子職業網球協會（WTA）從1975年開始以電腦計算積分以來，只有一位排名低於芮芭奇娜的女網選手曾奪下溫網后冠。

2007年，美國名將大威廉絲（Venus Williams）曾以世界排名31之姿，奪下溫網女單冠軍，但大威在此之前曾登上世界第一，並已拿下她生涯5座溫網金盃的其中3座。

芮芭奇娜生於俄羅斯。在今年俄國揮軍入侵烏克蘭後，俄國與白俄羅斯選手遭禁止參加溫網，但芮芭奇娜於2018年就已入籍哈薩克，而她的轉籍是本屆溫網熱門話題之一。

加博也試圖在本屆溫網寫歷史，力圖成為首位奪下大滿貫賽女單金盃的阿拉伯裔及非洲女性，但最後鎩羽而歸。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1110710