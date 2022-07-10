更多編輯台推薦新聞：
天氣熱戲水消暑 全台1天3起溺水意外
社會

天氣熱戲水消暑 全台1天3起溺水意外

紀錄片神人之家摘北影百萬首獎 陳湘琪封后 柯震東稱帝
娛樂

紀錄片神人之家摘北影百萬首獎 陳湘琪封后 柯震東稱帝

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

拒指揮中德建交音樂會 鮑恆毅：我是台灣人
政治

拒指揮中德建交音樂會 鮑恆毅：我是台灣人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／中國河南村鎮銀行弊案 3000名儲戶鄭州維權爆流血衝突
首頁 / 運動
中職
首頁 / 運動

龍隊每場比賽都不放掉 葉總：職棒就該這樣

2022/7/10 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職味全龍隊已經無緣上半季冠軍，龍隊總教練葉君璋總結球隊上半季表現還不錯，但坦言深度還不夠，也提到今年修改季後賽賽制，「每場比賽都不能放掉，職棒本來就該這樣」。

中華職棒味全龍隊上半季淘汰指數歸零、確定無緣上半季冠軍，今天作客樂天桃園棒球場迎戰樂天桃猿隊，總教練葉君璋表示，儘管沒有上半季冠軍機會，但每場比賽都會全力搶勝。

中職今年起修改季後賽規則採「固定季後賽」，每年有3隊可以打季後賽，葉君璋表示，季後賽規則不一樣，每場比賽都變得很重要、不能放掉任何一場比賽，「但職棒本來就應該這樣」。

總結上半季表現，葉君璋表示，球隊整體投打感覺還不錯，但坦言深度不足，陣中先發投手王維中、林子昱有傷的狀況下，沒能有像他們這樣可以吃比較長局數的先發投手頂上，確實有影響到戰力。

至於打者，葉君璋表示，先發球員們看得出有成長，表現出該有的能力，在受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的那段期間，也都維持不錯表現，但目前球季還沒有打完一半，還要再觀察。（編輯：張雅淨）1110710

延伸閱讀
味全龍得點圈打擊率亮眼 球員已能掌握節奏
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林立在前面有安定感 成晉穩定表現被曾總稱讚