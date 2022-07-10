龍隊每場比賽都不放掉 葉總：職棒就該這樣

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（中央社記者謝靜雯桃園10日電）中職味全龍隊已經無緣上半季冠軍，龍隊總教練葉君璋總結球隊上半季表現還不錯，但坦言深度還不夠，也提到今年修改季後賽賽制，「每場比賽都不能放掉，職棒本來就該這樣」。

中華職棒味全龍隊上半季淘汰指數歸零、確定無緣上半季冠軍，今天作客樂天桃園棒球場迎戰樂天桃猿隊，總教練葉君璋表示，儘管沒有上半季冠軍機會，但每場比賽都會全力搶勝。

中職今年起修改季後賽規則採「固定季後賽」，每年有3隊可以打季後賽，葉君璋表示，季後賽規則不一樣，每場比賽都變得很重要、不能放掉任何一場比賽，「但職棒本來就應該這樣」。

總結上半季表現，葉君璋表示，球隊整體投打感覺還不錯，但坦言深度不足，陣中先發投手王維中、林子昱有傷的狀況下，沒能有像他們這樣可以吃比較長局數的先發投手頂上，確實有影響到戰力。

至於打者，葉君璋表示，先發球員們看得出有成長，表現出該有的能力，在受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的那段期間，也都維持不錯表現，但目前球季還沒有打完一半，還要再觀察。（編輯：張雅淨）1110710