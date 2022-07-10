喬科維奇與基爾喬斯兄弟情萌芽 約溫網賽後吃晚餐

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇今天將在溫網決賽與澳洲「壞小子」基爾喬斯一決勝負，兩人同意賽後共進晚餐，並由贏家買單，彼此之間的「兄弟情」開始萌生。

喬科維奇（Novak Djokovic）與基爾喬斯（Nick Kyrgios）此次在溫布頓網球錦標賽對決，讓各界引頸期盼。喬科維奇將爭取溫網第7冠，基爾喬斯則將爭奪在全英俱樂部（All England Club）的第1冠。

兩位明星球員此前並不對盤，基爾喬斯還曾用不雅詞彙罵過喬科維奇，如今他們在社群媒體Instagram上聊天敲定晚餐之約。

喬科維奇昨天在社群媒體上表示：「你花了5年才說我的好話。」基爾喬斯回答：「但我在重要時刻挺你。」喬科維奇同意此說並表示感激，基爾喬斯反問：「我們現在是朋友了吧？」

接著喬科維奇提出見面邀約，他寫道：「如果你邀我喝一杯或吃晚餐，我會接受。註：明天贏的人付錢。」

基爾喬斯回答：「一言為定，我們去夜店瘋一下。」這句話可能是指喬科維奇在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正熾之際，被人拍到在塞爾維亞首都的夜店打赤膊熱舞。

那段時期基爾喬斯大力批評喬科維奇主辦亞得里亞巡迴賽（Adria Tour），說他「缺乏領導素質又不謙虛」，這項表演賽導致多人染疫。去年喬科維奇則反批：「老實說出球場之後，我對他（基爾喬斯）也沒多少敬意。」

不過喬科維奇因為沒打疫苗，今年1月被澳洲驅逐出境無法打澳網，那時基爾喬斯態度一轉，成為少數支持喬科維奇的選手之一。

基爾喬斯上週說：「真奇怪，我們現在確實有點兄弟情。」不過喬科維奇雖承認與對方變熱絡，並未同意已到「兄弟情誼」的程度。

基爾喬斯生涯2度與喬科維奇交手是在2017年的墨西哥網球公開賽和印地安泉網賽，而且都是未失一盤奪勝。

今天基爾喬斯若是取得對戰3連勝，將成為1985年的貝克（Boris Becker）和2001年的伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）之後，第3位舉起溫網冠軍獎盃的非種子男單選手。

喬科維奇生涯第8次闖進溫網決賽，將試圖追平傳奇球星山普拉斯（Pete Sampras）的溫網7冠紀錄，拉近與瑞士名將費德瑞（Roger Federer）8冠的差距。

同時他若勝出，這也會是他第21座大滿貫賽冠軍，屆時將領先費德瑞1冠，但還差西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22冠一步。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110710