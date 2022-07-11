喬科維奇逆轉勝基爾喬斯 溫網7度封王締四連霸佳績

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇今天後來居上，以4比6、6比3、6比4和7比6（7比3）力克澳洲「壞小子」基爾喬斯，7度在溫布頓錦標賽封王，締四連霸佳績，獲生涯第21座大滿貫賽金盃。

這是頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）第8次在溫網決賽爭冠，對手基爾喬斯（Nick Kyrgios）雖未列名種子，但在網壇名聲不小，而且喬科維奇以往兩次和他交手都吞了敗仗。儘管先丟一盤，喬科維奇仍成功扭轉局面，在溫網連續28場比賽獲勝，再登王座。

35歲的喬科維奇已追平美國傳奇球星山普拉斯（Pete Sampras）的溫網7冠成績，拉近與瑞士名將費德瑞（Roger Federer）8冠紀錄的差距。他創紀錄第32度闖進大滿貫賽決賽後，捧回第21座大滿貫賽冠軍，領先費德瑞1冠，但還差西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22冠一步。（譯者：林治平）1110711