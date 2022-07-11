喬科維奇溫網7度封王 奪生涯第21座大滿貫賽金盃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇今天後來居上，以4比6、6比3、6比4和7比6（7比3）擊敗澳洲好手基爾喬斯，第7度在溫布頓錦標賽封王，奪生涯第21座大滿貫金盃，僅次於納達爾的22冠。

這是頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）第8次在溫網決賽爭冠，對手基爾喬斯（Nick Kyrgios）雖未列名種子，但在網壇名聲不小，而且喬科維奇以往兩次和他交手都吞了敗仗。儘管先丟一盤，喬科維奇仍成功扭轉局面，在溫網連續28場比賽獲勝，再登王座。

35歲的喬科維奇締造溫網四連霸佳績後，已追平美國傳奇球星山普拉斯（Pete Sampras）的溫網7冠成績，拉近與瑞士名將費德瑞（Roger Federer）8冠紀錄的差距。

他創紀錄第32度闖進大滿貫賽決賽後，捧回第21座大滿貫賽冠軍，領先費德瑞1冠，但還差西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）的22冠一步。

27歲的基爾喬斯首盤以6比4先聲奪人，他在第5局破發搶得3比2領先優勢，隨後保持領先，在第2個盤末點的機會轟出愛司球，先下一城。

喬科維奇第2盤立即還以顏色，在第4局破發搶得3比1領先，在最後一局救了4個破發點，以6比3扳平戰局。

第3盤喬科維奇趁勝追擊，但基爾喬斯穩住陣腳，兩人僵持到4比4時，基爾喬斯雙發失誤，給了喬科維奇破發機會，隨後又反手拍掛網，讓喬科維奇破發領先再下一城，盤數後來居上以2比1領先。

第4盤雙方纏鬥不休，戰到搶七局面，喬科維奇技高一籌，以7比3取勝，最終以7比6結束這盤，贏得最後勝利。

基爾喬斯以往從未闖進過四大滿貫賽的準決賽，這次則一路過關斬將，準決賽原本會遭遇強敵納達爾，但對方因腹部拉傷退賽，他不戰過關晉級決賽，滿懷希望能奪得在全英俱樂部（All England Club）的第一冠，可惜功虧一簣，但已創職業生涯最佳成績。

基爾喬斯曾與喬科維奇在2017年的墨西哥網球公開賽和印地安泉網賽兩度交手，而且都是未失一盤奪勝。這兩位明星球員此前並不對盤，基爾喬斯曾用不雅詞彙罵過喬科維奇，他們這次卻於3度交鋒前在社群媒體Instagram聊天敲定晚餐之約。

喬科維奇昨天在社群媒體上表示：「你花了5年才說我的好話。」基爾喬斯回答：「但我在重要時刻挺你。」喬科維奇同意此說並表示感激，基爾喬斯反問：「我們現在是朋友了吧？」

接著喬科維奇提出見面邀約，他寫道：「如果你邀我喝一杯或吃晚餐，我會接受。註：明天贏的人付錢。」

喬科維奇去年因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，而失去衛冕澳洲網球公開賽的機會，也因此損失世界排名積分2000分，最近將球王頭銜拱手讓給了俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev），排名滑落至世界第3。

今年溫網無法給排名積分，他在賽後將再損失2000分，導致世界排名進一步滑落。（譯者：林治平/核稿：陳彥鈞）1110711