不打疫苗無緣打美網 喬科維奇盼美修改入境規定

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）剛在溫布頓奪冠的喬科維奇希望美國當局能及時修改入境規定，讓他即便不打COVID-19疫苗仍能參加美國網球公開賽。

法新社報導，塞爾維亞的喬科維奇（Novak Djokovic）今天在溫網男單決賽擊敗澳洲選手基爾喬斯（Nick Kyrgios），拿下個人第7座溫網金盃，也是生涯第21座大滿貫冠軍，僅比西班牙好手納達爾（Rafa Nadal）的大滿貫紀錄少了1座。

他現在鎖定的目標是爭奪個人在美網的第4冠。他去年在美網男單冠軍賽敗給俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

但目前的情況是，喬科維奇未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，意味著他無法入境美國，更遑論參加下個月開打的美網。

35歲的喬科維奇說，「我還沒打疫苗，也沒打算去打」，對他來說，唯一的好消息只能是美國取消強制施打疫苗的規定，或他取得所謂的疫苗豁免。

「我不認為豁免是實際可行的…如此一來唯一的途徑就是他們及時解除（疫苗）規定，讓我入境美國。」

喬科維奇因為不打疫苗，今年1月遭澳洲驅逐出境，讓他失去衛冕澳洲公開賽冠軍的機會。

喬科維奇坦言，今年球季一開始他確實過得很煎熬，且花了好幾月的時間來平復。

他說：「這在今年頭幾個月確實影響到我，整體來說，我的感覺很不好，心理上、情緒上、都沒有處於良好的狀態。」

「我想比賽，但在打今年首戰時，我一踏上杜拜的球場，只感到滿滿的壓力和情緒。」

「我在場上感覺不到自己，那時我才發現，這需要一點時間。我需要多點耐心，遲早我會回到自己希望有的狀態。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110711