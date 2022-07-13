李灝宇新人聯盟敲安獲2保送 鄧愷威2A奪勝投

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）旅美棒球好手李灝宇今天在費城人隊新人聯盟打復健賽，面對洋基隊，2打數1安打，另有2次保送，還跑回3分；巨人隊2A投手鄧愷威先發對海盜隊，投6局失2分摘下勝投。

李灝宇原先在費城人隊小聯盟1A，本季累計已敲出7發全壘打，其中5月就擊出6轟，獲選費城人隊小聯盟5月最佳打者，6月上旬被放入傷兵名單後，歷經超過1個月才復出，被球隊送往新人聯盟進行復健賽，今天出戰紐約洋基隊，先發守游擊手，擔任第2棒。

李灝宇首局就敲出左外野平飛二壘安打，第2、3次上場都獲得保送，還在4局下盜壘成功，5局下再度登場，吞下三振，6局上就退場休息。

李灝宇此役2打數1安打，外加2次保送，且3次上壘都為球隊跑回分數，但最終球隊仍以10比15落敗。

旅美舊金山巨人隊2A台灣投手鄧愷威今天出戰匹茲堡海盜隊2A，鄧愷威首局被首名打者敲安後，隨即讓下一名打者擊成飛球出局，再靠著2次三振化解危機。

鄧愷威2局下被連續敲出3支安打、丟1分後回穩，第3局連飆3K，4局再因控球出現亂流而失分。

鄧愷威此役投6局失2分，被敲出7支安打，另有2次保送和7次三振，巨人隊最終以6比4獲勝，鄧愷威本季第5勝入袋。

另外，旅美紐約大都會隊3A野手林子偉今天迎戰邁阿密馬林魚，擔任開路先鋒、守游擊，4打數摃龜，吞下2次三振，賽後打擊率1成54。（編輯：張芷瑄）1110713