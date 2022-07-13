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台灣女足征戰東亞盃 提前備戰世界盃附加賽

2022/7/13 20:07
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（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣女足代表隊明天將搭機飛往日本，參加東亞盃女子足球賽，由於參賽其他3隊都是已取得世界盃會內賽門票的傳統勁旅，台灣女足也盼藉由這次比賽備戰明年世界盃附加賽。

2022東亞盃女足賽將於7月19日在日本九州鹿兒島登場，除台灣女足代表隊，另有主辦國日本、中國與韓國共4隊參賽，台灣預計在20日首戰中國，休兵2天後再戰地主日本，26日強碰韓國。

台灣女足在今年亞洲盃，錯失提前取得世界盃入場券的機會，只能透過明年附加賽爭取參賽門票，教頭顏士凱表示，依照亞洲盃狀況來看，台灣隊在5場比賽裡進了10顆球，在進攻火力沒有問題，不過同時也失了7球，因此如何強化防守，則是首要之務。

顏士凱點出，控制失分與加強攻守轉換的穩定性，是這次比賽的兩大目標，且他特地在每個位置都補進資深球員，就是希望透過母雞帶小雞的方式，強化場上的每一道防線。

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中華足協理事長邱義仁透露，為讓選手心無旁騖比賽，今年協會將派出12至15名工作人員提供後勤支援，且提升球員出賽待遇，今年光是東亞盃女足的出場費就高達百萬，就是希望能讓國腳們無後顧之憂，專注在比賽場上。

今年東亞盃副隊長陳燕萍承認，亞洲盃沒能一舉摘下世界盃門票的確有些沮喪，不過她堅信，就算上帝要給大家考驗，讓大家多繞一段路，「我們依舊還是會走到終點（拿到世界盃門票）。」（編輯：張雅淨）1110713

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