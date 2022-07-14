長榮航空推懂跑訓練班 邀奧運選手代表任總教練

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）長榮航空今年針對城市馬拉松推出「懂跑訓練班」，邀請曾是奧運選手代表的「路跑王」吳文騫擔任總教練，即日起開放報名。

長榮航空日前宣布「2022長榮航空城市馬拉松」10月23日登場。

長榮航空今天發布新聞稿，今年城市馬拉松特別邀請NRC（Nike Run Club）頂尖教練團設計專業訓練課程，推出3梯次的「長榮航空懂跑部-懂跑訓練班」，首梯將於今年7月31日開訓，即日起開放報名，額滿為止。

「長榮航空懂跑部-懂跑訓練班」3個梯次開訓日期分別為7月31日、8月27日及9月24日，每梯招收30人，為期4週，共8堂課，於每週六及每週三上課，費用每人新台幣6888元。

長榮航空說，懂跑訓練班由2004年雅典奧運及2008年北京奧運男子馬拉松代表、「路跑王」吳文騫擔任總教練，3個梯次的主教練則分別由2021年及2022年北竿硬地超級馬拉松冠軍、Wings for life World Run台灣賽道3屆冠軍的李智群、擅長跑姿矯正及專屬課表編排的吳信和及全中運女子組5000公尺和1萬公尺三連霸的紀錄保持人吳敏擔任，親自傳授學員專業跑步知識，並分享練跑的心路歷程。

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長榮航空說，懂跑訓練班招收對象為想要建立良好跑步習慣且年滿18歲的初、中階跑者，教練將依學員能力分組，並為每名學員量身打造訓練課程，鼓勵學員將跑步習慣與生活融合，輕鬆完勝10公里，訓練課程包含提升跑速的間歇訓練、穩定配速練習、調整跑步姿勢及心肺能力的養成及客製化的訓練。

為激勵學員完成所有訓練，長榮航空準備完訓贈品，提供學員2023年長榮航空城市觀光馬拉松不分組別免費名額、長榮航空無限萬哩遊1000哩、長榮航空樂e購85折優惠與長榮航空輕量機能透氣運動外套等好禮。（編輯：陳政偉）1110714