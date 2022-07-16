魏碩成好投兄弟搶勝 MVP台上向老婆感性求婚

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中職中信兄弟隊16日在台中洲際球場進行與味全龍隊的保留比賽，兄弟投手魏碩成中繼5.1局無失分、好投壓制，率隊拿勝，賽後也獲選單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟與味全龍隊保留比賽，兄弟投手魏碩成中繼5.1局無失分，率隊以3比1擊敗味全龍隊，獲選為單場MVP。魏碩成感謝身後偉大的女人，在MVP台上感性求婚。

中華職棒中信兄弟隊與味全龍隊保留比賽，今天從2局下、龍隊1比0領先開始打，兄弟2局有攻勢，陳子豪率先敲出二壘打，1人出局後黃韋盛安打推進，福來喜代打敲出右外野方向安打、送回球隊追平分，江坤宇安打、一棒2分、幫助球隊超前比數。

兄弟隊這場比賽原本的先發投手是已經離隊的投手泰迪，泰迪先發投2局，被敲4支安打，失掉1分責失分，今天3局由魏碩成接手中繼。

魏碩成3、4局都讓龍隊3上3下，5局1人出局後投出四壞保送，但接著連抓2個出局數、沒有多掉分數，魏碩成8局1人出局後被郭天信敲出安打，接著保送林智勝被換下場，呂彥青接手後援，連續解決兩名打者、替球隊守住再掉分危機。

魏碩成今天中繼用87球投5.1局，被敲1支安打，投出4次三振、2次四壞保送，沒有失分，好投壓制，幫助球隊拿下勝利，個人本季初登板、拿下本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

魏碩成接受主場MVP訪問時表示，過去控球是比較大的問題，也一度懷疑自己的控球，後面有跟教練討論，教練希望他想法不要這麼多、簡單就好，他也感謝今天搭配的捕手福來喜引導。

魏碩成在主場MVP頒獎台上感性告白，魏碩成表示：「我今天有一個使命，因為我答應老婆要在球場跟他求婚」，魏碩成說，感謝老婆從無到有陪伴，「我的甜蜜話不多，雖然我還不是一個成功的男人，但我身後已經有一個很偉大的女人。」（編輯：吳協昌）1110716