台灣射箭隊行李迷航危機解除 選手弓箱全找到趕上世界盃

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台灣射箭代表隊弓箱歷經2天迷航，17日傳來好消息，選手弓箱及行李全到，總算趕上世界盃麥德林站。（射箭協會提供）

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣射箭代表隊出征在哥倫比亞舉行的世界盃麥德林站，歷經2次轉機才抵達，卻發生選手弓箱迷航的狀況，所幸今天一早傳來好消息，選手弓箱及行李全到，剩一個防護員行李未到。

台灣反曲弓女團6月底在射箭世界盃巴黎站拿下女團金牌，彭家楙則在個人賽進帳一面銀牌，隨後台灣反曲弓男、女團繼續留在巴黎移地訓練，備戰第4站射箭世界盃麥德林站，將在18日至24日舉行。

台灣射箭代表隊13日從法國飛往哥倫比亞，中途轉機2次，在抵達麥德林後，發現所有隊員與教練的行李全部沒到，選手們只能設法先維持體能與重量訓練。

昨天下午傳出代表隊8名選手中，已有7人順利拿到弓箱，僅剩魏均珩，今天也傳出好消息，中華民國射箭協會上午透露，目前選手的弓箱及行李全到了，剩一個防護員的行李未到。

射箭代表隊的行李歷經延誤抵達，終於回到選手的手中，總算趕上世界盃麥德林站。（編輯：管中維）1110717