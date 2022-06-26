台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣女子反曲弓代表隊雷千瑩、彭家楙、郭紫穎26日以5比1輕取印度，奪下世界盃巴黎站團體金牌，不僅收下女團本季首金，更是2019年世錦賽後首次奪冠。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）台灣女子反曲弓代表隊雷千瑩、彭家楙、郭紫穎今天以5比1輕取印度，奪世界盃巴黎站團體金牌，為2019年世錦賽後台灣女團首金。選手向中央社表示，致勝關鍵在於整體團隊氛圍默契。

台灣反曲弓女子射箭代表隊今天在2022射箭世界盃巴黎站壓軸決賽中表現亮眼，對手印度僅在第2局追到平手；台灣隊一路穩定暢旺，3局賽事中僅出現1支8分箭，氣勢制霸，毫無意外射下金牌。

頒獎典禮上，冠軍台灣隊一旁是獲得銀牌的印度隊與銅牌德國隊。隨後中華民國國旗歌響徹比賽場地巴黎文森城堡（Château de Vincennes），氣氛令人感動。

台灣女子反曲弓代表隊繼今年4月世界盃首站的土耳其安塔利亞站奪得銅牌後，這次在巴黎站金牌戰再度登上頒獎台。台灣射箭代表隊總教練林政賢表示，這不僅是女團本季首金，更是2019年世錦賽後首次奪冠，對選手意義重大。

雷千瑩向中央社表示，這次大家都有發揮平常的實力水準，也會在場上互相提醒，整體團隊氛圍與默契都營造得很好，才能順利在決賽中拿下勝利。

她指出，東京奧運之後就因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沒什麼機會參加國際賽事，今年參加的3場國際賽事，其他場次成績都有在前4名，「這是今年的第一面金牌，意義在於可以提升整體士氣跟氛圍，希望可以保持如此狀態再繼續往前走」。

台灣女子反曲弓代表隊雷千瑩（左起）、郭紫穎、彭家楙26日在射箭世界盃巴黎站反曲弓團體賽金牌戰登場，以5比1擊敗印度，射下金牌。（射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月26日

2022巴黎射箭世界盃頒獎儀式，中華民國國旗歌響徹比賽場地巴黎文森城堡，搭配背後的法國歷史古蹟文森城堡與絕佳天氣，氣氛格外不同。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月26日

台灣反曲弓女子射箭代表隊雷千瑩（中）、彭家楙（右）、郭紫穎（左）26日在2022射箭世界盃巴黎站壓軸決賽中表現亮眼，3局賽事中僅出現1支8分箭，氣勢制霸，毫無意外射下金牌。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月26日

台灣射箭隊女團在東京奧運表現不盡理想，目前排名世界第6。對於2019年世錦賽後奪下的首面金面，彭家楙表示，經兩年多休整，這是今年的第3場國際賽，「從第一場開始，已經慢慢找回國際賽事張力的感覺，也持續在進步與努力」。

這份肯定讓他們更有信心面對之後的比賽，「能清楚知道我們想要的是什麼，並在比賽中發揮…我們將帶著這份榮耀繼續努力下去，繼續為中華隊拿更好的成績」。

郭紫穎則坦言，在金牌戰賽場上難免緊張，「但因為有學姊的carry（協助），讓我比較安心一點」。

提到本次賽事的難忘時刻，選手都覺得法國世界盃的決賽場地讓人驚艷，歐洲建築令人難忘，「在亞洲比賽很少有機會在歷史紀念性的地標比賽，這是很棒的回憶」。

不同於前幾輪賽事，決賽時場地從體育館移至腓力奧古斯都、路易九世、腓力三世等君王曾居住的巴黎東郊文森城堡，古堡結合國際射箭比賽，更顯莊重氣派。

台灣射箭女團接下來將準備7月的哥倫比亞賽事，透過移地訓練，把狀態發揮到最好，持續到哥倫比亞舉辦的第4場世界盃。（編輯：馮昭）1110626