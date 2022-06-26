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台灣反曲弓女團擊敗印度 射箭世界盃巴黎站摘金

2022/6/26 16:22（6/26 16:48 更新）
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台灣女子反曲弓代表隊26日在射箭世界盃巴黎站拿下金牌。（圖取自奧林匹克運動會網頁olympics.com）
台灣女子反曲弓代表隊26日在射箭世界盃巴黎站拿下金牌。（圖取自奧林匹克運動會網頁olympics.com）
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣女子反曲弓代表隊雷千瑩、彭家楙、郭紫穎今天在射箭世界盃巴黎站反曲弓團體賽金牌戰登場，台灣女團表現出色，以5比1擊敗印度，射下金牌。

台灣女子反曲弓代表隊繼今年4月世界盃首站的土耳其安塔利亞站奪得銅牌後，這次在巴黎站金牌戰再度登上頒獎台，也是女團本季首金。

2022射箭世界盃本週在法國巴黎舉行，台灣女子反曲弓代表隊雷千瑩、彭家楙、郭紫穎先是幫助台灣女團搶下資格賽第3種子，女團首輪輪空，次輪6比2擊敗孟加拉，8強賽以5比1擊落美國，4強賽再6比2力退強敵德國，射下本季女團首張金牌戰門票。

台灣女團今天金牌戰遭遇到印度，首局靠著2支10分箭，以56比53率先搶下2分積分。

印度次局回穩，兩隊以56比56平手，台灣女團積分以3比1領先。

關鍵第3局，台灣女團繼續穩健出擊，以56比53取勝，積分以5比1勝出，收下金牌，而台灣隊在金牌戰3局賽事中僅出現1支8分箭，也展現選手高度穩定性。

台灣反曲弓女團摘下金牌後，彭家楙稍作休息後，晚間將在個人4強賽上陣，瞄準個人本屆第2面獎牌。（編輯：屈享平）1110626

世界盃射箭賽巴黎站反曲弓團體組，台灣女團雷千瑩（圖）、彭家楙、郭紫穎一路過關斬將，26日擊敗印度奪金。（中央社檔案照片）
世界盃射箭賽巴黎站反曲弓團體組，台灣女團雷千瑩（圖）、彭家楙、郭紫穎一路過關斬將，26日擊敗印度奪金。（中央社檔案照片）
台灣射箭好手彭家楙。（中央社檔案照片）
台灣射箭好手彭家楙。（中央社檔案照片）
台灣反曲弓小將郭紫穎。（射箭協會提供）
台灣反曲弓小將郭紫穎。（射箭協會提供）
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