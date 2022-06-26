彭家楙擊敗韓國選手崔美善 射箭世界盃個人賽闖進金牌戰

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣反曲弓女將彭家楙今天在2022射箭世界盃巴黎站個人對抗賽4強賽，歷經3度平手，靠著加射10分箭，以6比5擊敗韓國選手崔美善，闖進金牌戰，首面個人賽獎牌提前到手。

2022射箭世界盃本週在法國巴黎舉行，彭家楙稍早與雷千瑩、郭紫穎在女子反曲弓團體賽金牌戰聯手，以5比1擊敗印度，射下金牌。

彭家楙晚間在個人對抗賽4強賽上陣，對手為現年25歲的崔美善，崔美善除了曾是2016里約奧運女團金牌成員，還在今年5月射箭世界盃光州站個人賽摘金。

兩人首局平分秋色，各射出2支10分箭，以29比29戰成平手，次局戰況同樣膠著，再度以28比28射平。

彭家楙第3局遭遇亂流，以26比27讓出，積分以2比4落後。

彭家楙第4局再度找回節奏，靠著2支10分箭，以28比26搶下，積分以4比4扳平，而第5局兩人再度形成26比26平手。

彭家楙加射階段穩住陣腳，射出10分箭，反觀對手僅出現9分箭，最終積分以6比5險勝，不但將挑戰本屆第2金，還提前預約生涯首面世界盃個人對抗賽獎牌。（編輯：管中維）1110626

台灣女子反曲弓代表隊雷千瑩（左起）、郭紫穎、彭家楙26日在射箭世界盃巴黎站反曲弓團體賽率先以5比1擊敗印度，射下金牌。（射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月26日

台灣女子反曲弓代表隊雷千瑩、彭家楙、郭紫穎26日以5比1輕取印度，奪下世界盃巴黎站團體金牌，不僅收下女團本季首金，更是2019年世錦賽後首次奪冠。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月26日