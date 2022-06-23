運科行動計畫5年投入46億 邁向3大目標

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圖為去年東京奧運男子射箭團體對抗賽，由鄧宇成（前左起）、魏均珩、湯智鈞組成的台灣男子射箭代表隊一路直奔壓軸金牌戰，最終摘下銀牌，追平隊史紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院會今天通過「台灣運動x科技行動計畫」。行政院長蘇貞昌表示，計畫預計5年投入新台幣46億元，希望朝協助提升專業競技能力、增進民眾健康與育樂體驗、促進產業轉型3大目標邁進。

行政院科技會報辦公室執行秘書葉哲良出席政院會後記者會時說明，「台灣運動x科技行動計畫」與部會合作，預計5年投入46億元，其中科技部、教育部將以14億元發展專業競技，如桌球、羽球、射箭等項目；另外，經濟部與衛福部將負責增進民眾健康與育樂體驗、促進產業轉型。

科技部精準舉重計畫運用影像辨識與AI技術，分析北韓對手崔孝辛舉重過程的力學參數，進一步了解對方強弱點。（科技部精準舉重計畫提供）

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中表示，近幾年，台灣在國際體育賽事大放異彩，2018雅加達亞運，創下20年來最佳紀錄，2021年東京奧運，拿下12面獎牌，創下史上最好的成績。台灣選手也在各個單項運動賽事上，讓世界看到台灣體育的堅強實力。

蘇貞昌說，為做選手最大的後盾，政府體育預算從2016年的80億元，提升至超過130億元，也投入近100億元推動國家運動訓練中心第二、三期計畫，要讓選手有更專業、更舒適的訓練環境場地與休息場域。

蘇貞昌指出，近年來國訓中心導入運動科學的後勤支援，不再土法煉鋼，而是運用新科技，協助選手安排訓練、情蒐模擬，成為強化選手實力的重要關鍵。

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而為持續提高運動科學的支援量能，他表示，政院5月26日已通過「國家運動科學中心設置條例」，要透過建立專責組織，投入運動科學研究及應用，他21日也親自主持籌備處揭牌。

蘇貞昌說，有鑑於運動與科學的加乘極具發展潛力，對提高選手表現也相當重要，加上疫情因素，「線上訓練」及「虛擬訓練」也成為趨勢，因此推出「台灣運動x科技行動計畫」，預計5年投入46億元，希望協助提升專業競技能力、增進民眾健康與育樂體驗、促進產業轉型。（編輯：林興盟）1110623