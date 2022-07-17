兄弟備戰下半季 助總點名5本土先發輪值人選

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職中信兄弟隊總教練林威助總結上半季表現，直言球隊起伏每一年都有，先發、後援完整配合才能搶勝，洋投象魔力、泰迪先後離隊，在新洋投還沒抵台前，也點名5個本土先發輪值人選。

中華職棒中信兄弟隊賽前上半季戰績32勝1和26敗，今天與富邦悍將隊比賽為上半季最後一場比賽，總教練林威助總結上半季球隊表現，直言球隊起伏每一年都會發生。

林威助表示，今年球季中繼、先發投手都有不穩定的部分，還有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，主力球員有段時間要隔離，整體感覺沒有這麼順。

兄弟隊陣中洋投象魔力、泰迪先後離隊，兩人今年上半季總計貢獻12勝，目前陣中洋投僅剩德保拉、牧田和久，牧田和久因為用球數還沒有辦法拉長，暫時無法拉到先發。

林威助表示，球團有持續在物色新洋投，但目前還沒有聽到確切人選，可能還沒有完成簽約程序，下半季洋投部分應該會晚一點，但目前已經有本土先發人選。

林威助點名昨天中繼出賽表現亮眼的魏碩成、今天先發投手吳哲源，還有黃恩賜、鄭凱文，以及上半季以後援為主的呂彥青都是人選，但也提到還是要看球員能不能穩定出賽。

林威助表示，先發投手穩定了，牛棚如果沒有穩定還是會輸球，投手定位教練團還要討論評估，該贏的比賽就要拿下來，先發、牛棚完整配合，搶勝的機會才會高，打擊也要能串連，就像齒輪一樣環環相扣。（編輯：張雅淨）1110717