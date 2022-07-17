洋砲僅剩福來喜在一軍 正面思考不放棄

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（中央社記者謝靜雯、實習記者顏翊昕台北17日電） 中職中信兄弟隊捕手福來喜是目前唯一留在一軍出賽的洋砲，他表示，希望能用曾在不同國家打球的經驗，幫助隊上球員，保持正面思考、不輕易放棄。

中華職棒今年開季除了樂天桃猿隊外，各隊都找來洋砲，目前有5名洋砲在一軍有出賽紀錄，但富邦悍將霸帝士、統一獅隊羅薩、味全龍隊鈦龍已經遭到註銷，龍隊龍德力在二軍養傷，只剩下福來喜還在一軍出賽。

福來喜4月中因為球隊戰力考量，當時更需要洋投戰力，被下放至二軍，直到7月洋投象魔力離隊，福來喜才等到回一軍的機會，7月回到一軍連4場比賽都有安打表現，12日還獲選單場最有價值球員。

昨天中信兄弟隊與味全龍隊的保留比賽，在福來喜的引導下，讓本季一軍初登板的魏碩成拿下勝投，兩人本季在二軍搭配多次，節奏、配球想法上都有一定的默契。

福來喜今天賽前接受媒體訪問指出，在不同國家、不同聯盟打球的經驗，讓他更懂得如何與其他球員相處。他也表示，面對困難，不管場上還是場下都是秉持著「不要放棄、正面思考」。

福來喜累計16年職棒資歷，有5年在美國大聯盟出賽經驗。今年在中職一軍出賽13場有11場蹲捕，擊出2支全壘打，整體攻擊指數OPS為.762，最近連續7場比賽有安打表現。

與兄弟陣中投手群搭配，福來喜也提到投手群的能力都很棒，差異只是經驗，身為捕手要想辦法引導投手，球隊需要的時候，盡最大的努力幫助球隊拿下勝利。（編輯：唐聲揚）1110717