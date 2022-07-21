U12世界盃29日起台南開打 同隊3人確診取消資格

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2022第6屆U12世界盃少棒錦標賽29日起將在台南開打，體育署副署長洪志昌（中）、中華民國棒球協會副秘書長賴德剛（左）等人21日出席記者會，洪志昌表示，這是台灣自2019年主辦第2屆世界棒球12強賽後，睽違3年再度舉辦世界級國際棒球賽事。中央社記者黃巧雯攝 111年7月21日

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（中央社記者黃巧雯、楊思瑞台北21日電）U12世界盃少棒賽29日起台南登場，台灣隊尋求衛冕，因應COVID-19疫情，棒協今天說，外隊抵台後須3天居檢，第4天起快篩陰才能外出，同隊3人確診將取消參賽資格。

第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽，將於7月29日至8月7日在台南市亞太國際棒球訓練中心球場舉行，26日中午起將在拓元售票系統開賣預售票。

體育署副署長洪志昌出席記者會致詞時表示，這是台灣自2019年主辦第2屆世界棒球12強賽後，睽違3年再度舉辦世界級國際棒球賽事，更是自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，首場在台灣舉行的國際棒球賽事，希望台灣隊能拿下隊史第3座冠軍。

洪志昌指出，原先共12隊參賽，已取得資格的關島隊因航班問題未能參加，遞補的澳洲隊因成軍太倉促，放棄參賽，最終共11支勁旅同場較勁，包括台灣、日本、美國、南韓、墨西哥、委內瑞拉、義大利、巴拿馬、南非、捷克及多明尼加。

中華民國棒球協會副秘書長賴德剛表示，這次所有參賽的外國球隊將在7月24至7月26日間分批抵台，抵台後須在防疫旅館進行3天的居檢，前3天將安排盒餐送到房門口，第4天起快篩陰性後才能外出練球、比賽，「如果一切順利，8月1日就可以自由活動」。

賴德剛指出，若有球員確診，同住的隊友將被列為密切接觸者，須進行隔離；同一隊若出現3名球員染疫，將取消參賽資格。

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台南市政府今天發布新聞稿指出，若有確診者，將由防疫救護車或計程車送往指定醫院診治，經醫師評估為中重症者，收治專責病房，非中重症者由衛生局安排集中檢疫所居隔。

台南市政府體育局表示，鼓勵觀賽民眾入場前先下載台灣社交距離APP，觀賽須全程戴口罩，在場內若有飲食需求，可暫時脫下口罩，並於飲食後立即戴上口罩，8月1前球場將採泡泡模式管制（本國人與外國人佇留區域分開）。（編輯：戴光育）1110721