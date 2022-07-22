舉重女將陳玟卉量級提升開心吃到飽 嘆走路都會喘

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（中央社記者龍柏安台北22日電）受到舉重量級調整影響，東京奧運銅牌女將陳玟卉將「升級」轉戰71公斤級，她表示，量級提升的好處是吃東西可以吃到飽，但帶來的負面影響是：「現在走路都會喘。」

陳玟卉是去年東京奧運舉重女子64公斤級銅牌得主，不過國際奧會（IOC）在今年4月拍板定案，將男、女量級濃縮成各5個量級，其中陳玟卉首當其衝，今天她擔任體育署動滋抽籤嘉賓，她說目前最重要的課題就是緩步增重。

頂著一頭藍髮出席活動的陳玟卉，透露體重已增至大約67、68公斤，問她量級縮減受到影響，會不會因此覺得不滿，她樂觀地說：「至少現在吃東西可以很快樂。」

陳玟卉透露，以往吃東西大概只能吃個6、7分飽，現在都得強迫自己吃到8、9分，「有時候都快滿出來。」

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她也搞笑地說，Size變大後最明顯的就是行動變得比較遲緩，「走路都會喘。」她無奈表示，過去走去訓練場不過短短3、4分鐘，現在走起來彷彿路途變得更遙遠。

雖然持續增重計畫，陳玟卉已經放眼12月在哥倫比亞舉行的世界錦標賽，那也是2024巴黎奧運的首場積分賽，她並透露，10月在巴林登場的亞洲舉重錦標賽，將是她參加新量級的首場比賽，她也把這場視為熱身賽，用比賽適應新量級強度與張力。（編輯：張芷瑄）1110722