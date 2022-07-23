更多編輯台推薦新聞：
影片／瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

影片／瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖
生活

16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

林泓育致勝3分砲拿MVP 桃猿擊敗兄弟

2022/7/23 21:18（7/23 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職中信兄弟隊23日在台中主場與樂天桃猿隊交手，桃猿6局單局攻下8分，林泓育敲出致勝3分砲，率隊以8比6拿勝、踢館成功，林泓育賽後也獲選單場MVP。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月23日
中職中信兄弟隊23日在台中主場與樂天桃猿隊交手，桃猿6局單局攻下8分，林泓育敲出致勝3分砲，率隊以8比6拿勝、踢館成功，林泓育賽後也獲選單場MVP。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟隊德保拉想挑戰連3場完封，今天與樂天桃猿隊交手，投到6局有狀況，牛棚也沒能止血，桃猿6局單局攻下8分，林泓育敲出致勝3分砲，率隊以8比6拿勝、林泓育是MVP。

中華職棒中信兄弟隊洋投德保拉今天賽前連2場先發出賽都是完封勝，今天有機會挑戰中職退役球星曹竣崵寫下的連3場完封紀錄，今天前5局都沒讓桃猿隊拿下分數，比賽5局打完兄弟5比0領先。

德保拉6局有狀況，接連被陳晨威、藍寅倫敲出安打，1人出局後接連被成晉、廖健富、郭嚴文敲出安打失掉3分退場，接手中繼的投手吳俊偉沒能踩煞車，被陳俊秀安打掉1分，再因為守備失誤、再掉1分，讓桃猿隊5比5扳平比數。

桃猿隊攻勢延續，林承飛安打推進、林泓育敲出個人本季第2轟，3分砲翻轉戰局；兄弟7局下靠著岳東華陽春砲追回1分，但攻勢沒能延續、桃猿拿下勝利。

桃猿隊捕手林泓育本季全壘打火力不如過往，上一發全壘打為5月6日，今天睽2個多月再開轟，單場3打數敲出1轟、貢獻3分打點，拿下最有價值球員（MVP）。

桃猿隊先發投手狂威今天用97球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、2次保送，失掉5分（4分責失分）、拿下個人本季第9勝。

德保拉今天總計用95球投5.1局，被敲出8支安打，投出7次三振，失掉5分（4分責失分）、無關勝敗。（編輯：陳政偉）1110723

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
悍將洋投羅力6局無失分達成百勝 中職史上第4人