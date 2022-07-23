林泓育致勝3分砲拿MVP 桃猿擊敗兄弟

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中職中信兄弟隊23日在台中主場與樂天桃猿隊交手，桃猿6局單局攻下8分，林泓育敲出致勝3分砲，率隊以8比6拿勝、踢館成功，林泓育賽後也獲選單場MVP。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟隊德保拉想挑戰連3場完封，今天與樂天桃猿隊交手，投到6局有狀況，牛棚也沒能止血，桃猿6局單局攻下8分，林泓育敲出致勝3分砲，率隊以8比6拿勝、林泓育是MVP。

中華職棒中信兄弟隊洋投德保拉今天賽前連2場先發出賽都是完封勝，今天有機會挑戰中職退役球星曹竣崵寫下的連3場完封紀錄，今天前5局都沒讓桃猿隊拿下分數，比賽5局打完兄弟5比0領先。

德保拉6局有狀況，接連被陳晨威、藍寅倫敲出安打，1人出局後接連被成晉、廖健富、郭嚴文敲出安打失掉3分退場，接手中繼的投手吳俊偉沒能踩煞車，被陳俊秀安打掉1分，再因為守備失誤、再掉1分，讓桃猿隊5比5扳平比數。

桃猿隊攻勢延續，林承飛安打推進、林泓育敲出個人本季第2轟，3分砲翻轉戰局；兄弟7局下靠著岳東華陽春砲追回1分，但攻勢沒能延續、桃猿拿下勝利。

桃猿隊捕手林泓育本季全壘打火力不如過往，上一發全壘打為5月6日，今天睽2個多月再開轟，單場3打數敲出1轟、貢獻3分打點，拿下最有價值球員（MVP）。

桃猿隊先發投手狂威今天用97球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、2次保送，失掉5分（4分責失分）、拿下個人本季第9勝。

德保拉今天總計用95球投5.1局，被敲出8支安打，投出7次三振，失掉5分（4分責失分）、無關勝敗。（編輯：陳政偉）1110723