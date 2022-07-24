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兄弟簽下外型亮眼洋將麥力德 預計再補洋投

2022/7/24 14:57（7/24 15:20 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職中信兄弟隊今天公布，與新洋投麥力德（Michael Mariot）完成簽約，麥力德預計2週後抵達台灣，但新洋投還沒抵台，亮眼外型就成為話題，兄弟隊也預計再補強1名洋投。

中華職棒中信兄弟隊今天發布新聞稿，與洋投麥力德完成簽約，33歲的麥力德來自美國，身高183公分，體重86公斤、右投右打。

麥力德今年先後效力美國職棒費城人隊、底特律老虎隊小聯盟3A，之前也曾效力於堪薩斯城皇家隊；麥力德今年在小聯盟3A總計18場出賽（15場先發），戰績7勝2敗、防禦率4.90。

麥力德今天離開老虎隊後，將繼續自主訓練並準備來台手續，但麥力德還沒抵台帥氣外型就成為話題。

兄弟隊洋投象魔力先前已經離隊前往韓國職棒發展、泰迪也返國處理家務事離隊，兄弟隊上目前外籍球員為投手德保拉、投手牧田和久及野手福來喜，兄弟隊表示，補強投手麥力德後，預計再補強1位外籍投手，全力迎戰下半季賽事。（編輯：陳仁華）1110724

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