悍將新洋投安得勝二軍初登板 2局無失分

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職富邦悍將隊「哈佛學霸」新洋投安得勝今天首度在二軍出賽，總計投2局被敲2支安打、無失分，最快球速147公里；龍隊先發投手林子昱則投2局失1分。

中華職棒二軍賽事富邦悍將隊今天與味全龍隊交手，悍將隊月中公布簽下來自美國的29歲右投手安得勝（Tanner Anderson），具有美職大聯盟資歷，也曾和張進德在海盜隊小聯盟當過隊友，安得勝14日抵台、今天首度在中職二軍登板。

安得勝今天二軍先發出賽，1局1人出局後投出觸身球保送，2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出二壘方向滾地球出局，沒有失分。

安得勝2局2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出游擊方向滾地球出局。安得勝今天總計用31球投2局，被敲出2支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，無失分、無關勝敗。

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味全龍隊投手林子昱6月底因為肌肉發炎需要休息，7月22日下半季開打時，龍隊總教練葉君璋曾表示，林子昱預計中職明星賽過後、8月初可以回到一軍。

林子昱今天傷後首度二軍先發出賽，1局稍微有狀況，先被李宗賢敲出二壘打，再被高國輝敲出高飛犧牲打失掉1分，2局雖被敲出2支安打，但守備幫忙、沒有多掉分數，總計用25球投2局，被敲出3支安打，投出1次三振，失掉1分責失分，球隊終場以3比7吞敗，林子昱無關勝敗。（編輯：張雅淨）1110728