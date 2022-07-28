T1 Wish希望列車開進嘉縣偏鄉 球星教孩子打籃球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

T1職籃聯盟攜手台灣運彩做公益，推出「T1 Wish希望列車」公益活動，28日來到嘉義縣布袋鎮新塭國民小學，由職籃球星教導偏鄉孩子籃球基本功。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）T1職籃聯盟攜手台灣運彩做公益，推出「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，今天來到嘉縣布袋新塭國小，由職籃球星教導偏鄉孩子籃球基本功，期待能培育出未來國手。

「T1 Wish希望列車」今天下午開進嘉義縣布袋鎮新塭國小，為全台巡迴第3站，縣長翁章梁、台灣運動彩券公司副總經理蔡明哲、職籃T1聯盟會長錢薇娟出席活動，球星陳靖寰、呂濟而與小球員互動，致贈籃球與球衣，並教導傳球、上籃等基本動作。

錢薇娟接受媒體聯訪表示，T1聯盟在去年疫情最嚴重時成立，成立之初的理念不只是做職業運動的聯盟，更要取之社會、用之社會，也找到更多熱愛運動、熱愛籃球的人才，希望這項活動能培育出未來的國手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

錢薇娟說，今年希望列車設定3縣市宜蘭、花蓮、嘉義，一路下來發現很多偏鄉資源稀少，台灣雖很小但很多地方不曾去過，新塭就是第一次來，謝謝縣府支持讓他們真正深入偏鄉；今年是T1第1年，希望第2年到更多地方投入更多資源。

翁章梁致詞時說，新塭國小籃球隊在110年成立短短1年內，挑戰全國賽並獲得全國第5名佳績，很幸運新塭國小是希望列車的其中一站，小朋友們難得有機會與職籃明星互動，這樣的經歷一定一輩子永遠會記得，對他們的籃球路一定有正面幫助。（編輯：謝雅竹）1110728

T1職籃聯盟攜手台灣運彩做公益，推出「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，28日下午開進嘉義縣布袋鎮新塭國小，為全台巡迴第3站，T1聯盟會長錢薇娟（後左4）、嘉義縣長翁章梁（後左5）等人出席，與小球員們開心留影。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日