T1台鋼獵鷹赴澎湖移訓 6名新血首亮相

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹赴澎湖移地訓練、參加媽宮盃，7月加盟的中鋒吳岱豪等4名球員，與選秀會首輪指名的谷毛唯嘉、韓杰諭都將出賽，獵鷹今晚開幕戰將與義守大學交手。

台鋼獵鷹T1聯盟元年在6隊中戰績墊底，休季期間積極補強戰力，首波補進李漢昇、呂冠霆及擁有國手資歷的胡凱翔，並在選秀會中在首輪挑走谷毛唯嘉、韓杰諭，並已完成簽約，7月下旬再迎來「黃金世代」班底之一、中鋒吳岱豪加盟。

獵鷹今天發布新聞稿表示，球隊受邀前往澎湖參與受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的媽宮盃，全新本土陣容首次亮相，為新賽季累積實戰經驗與磨合調整，今晚開幕戰將出戰義守大學。

獵鷹表示，去年球隊成立較倉促的情況下，團隊透過「以賽代訓」培養團隊默契，成軍首季成績敬陪末座，球團在休賽季期間以一系列補強動作作為回應，並規劃移地比賽、訓練，提升球員經驗，儲備第2季的競爭能量，將透過為期5天的媽宮盃，驗收球隊休賽季的訓練成果。

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教頭劉孟竹則叮嚀球員務必拿出職業隊的態度和精神，他說：「很感謝這次主辦單位邀請我們來參賽，補進幾名優秀戰力後，團隊目前在整合的狀況下有這樣難得的經驗，期盼球員帶著一顆強烈的企圖心來面對比賽，教練團也能夠依照比賽內容來為接下來訓練做完善調整。」

現年37歲的吳岱豪加入台鋼獵鷹的隨隊訓練僅一週時間，也將在澎湖交流戰與球隊進行磨合，他表示：「在獵鷹跟最小的學弟（谷毛唯嘉、韓杰諭）年紀相差15歲，雖然年紀最長，但是是目前球隊最菜的，透過這次的交流賽跟團隊培養默契，也能和學弟們交流場上觀念，找出最適合團隊的作戰方針。」（編輯：陳政偉）1110801