洋基換來運動家王牌蒙塔斯 同時補強牛棚戰力

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（中央社紐約1日綜合外電報導）MLB洋基今天透過交易成功網羅運動家王牌投手蒙塔斯（Frankie Montas）和後援投手崔維諾（Lou Trivino） ，並從小熊手中得到後援投手埃弗羅斯（Scott Effross） 。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基先前已交易來外野手班奈坦迪（Andrew Benintendi），今天趕在交易大限前，又補進先發及牛棚投手。

洋基這次送出4名潛力好手，包括左投瓦迪查克（Ken Waldichuk）和西爾斯（JP Sears）、右投麥迪納（Luis Medina）及二壘手鮑曼（Cooper Bowman），向奧克蘭運動家換來蒙塔斯及崔維諾。

29歲的蒙塔斯本季為運動家先發19場，戰績4勝9敗、防禦率3.18，他在104.2局的投球中，賞給對手109次三振。上個球季，蒙塔斯先發32場，投出207次三振，戰績13勝9敗、防禦率3.37，在美國聯盟賽揚獎（Cy Young Award）的角逐中排名第6。

30歲的崔維諾生涯至今5個球季都待在運動家，一共拿下36次救援成功、防禦率為4.04。他今年出賽39場、投32局，送出45次三振，戰績1勝6敗，防禦率是生涯最糟的6.74。

今天稍早，洋基用農場排名第7的小聯盟右投威斯奈斯基（Hayden Wesneski），和芝加哥小熊換來埃弗羅斯。

28歲的埃弗羅斯本季出賽47場，拿下1勝4敗1救援13中繼，防禦率2.66的成績。在44局的投球中，埃弗羅斯送出50次三振、11個保送。

崔維諾和埃弗羅斯的加入，將能讓洋基維持住牛棚戰力。洋基的牛棚大將葛林（Chad Green）5月動了俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術而本季報銷；今年表現出色的另名牛棚大將金恩（Michael King），因為7月出現手肘骨折傷勢，球季也可能報銷。

蒙塔斯則將加入洋基先發投手輪值，他們陣中的右投塞維里諾（Luis Severino） 因為投球的右肩緊繃而被放在傷兵名單。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110802