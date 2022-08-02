北市爭2038亞運主辦權 擬斥資700億元建場館

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市欲爭取2038年亞運主辦權，已規劃在北士科、社子島及關渡平原3處興建數個場館，包含室內自由車場、輕艇激流場地、技擊及體操為主的綜合體育館等，預計斥資約700億元。

台北市議會教育委員會今天進行教育局及體育局工作報告，國民黨議員王鴻薇指出，市長柯文哲日前透露正積極爭取2038年亞洲運動會在台北，體育局目前規劃進度如何。

體育局長李再立回應，亞運通常會在舉辦前8年受理主辦申請，所以大概會從2030年開始真正進行爭取作業，目前已經盤點欠缺的場館，規劃在北投士林科技園區西基地、社子島中央公園及關渡運動公園3處興建。

李再立指出，北士科西基地預計蓋一座250公尺的室內自由車場及室內田徑場，將是全國第一座可以舉辦國際賽事的自由車場地，另外還會興建一座11人制的足球場。

李再立說，社子島部分會蓋一座水域運動場館，包含2面50公尺的游泳池、輕艇激流場地與跳水設施；關渡則會有可容納6萬名觀眾的主場館、400公尺的田徑場及攀岩設施，還有技擊及體操運動為主的綜合體育館，以及11人制的足球場兼射箭場。

王鴻薇詢問目前爭取進度及是否為全國第一個爭取的，李再立回應，已在7月22日發公文給教育部及中華奧會表達主辦意願，就他所知應該是第一個發文表達意願的縣市，已在準備屆時提出申請用的計畫書。

李再立會後接受媒體聯訪補充，北士科基地場區開發大概需要新台幣25億元、社子島場館需要38億元，關渡運動公園則評估需要150億元，但涉及土地徵收，按現在價錢還需要450億到500億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李再立指出，這些初步構想已獲柯文哲支持並拍板，細部規劃正與都發局、地政局商量中，期程預計北士科可以最早，希望在116年完成，接著則是關渡及社子島的場館。

至於若無法爭取到亞運主辦權，以及這些規劃是否會受市長輪替影響，李再立說，未來還是會有舉辦全國性甚至國際賽事的需求，加上選手訓練與比賽皆可以使用，所以無論如何場館還是會興建，且若成功爭取到主辦權，將會是台灣承辦過最高層級的運動會，希望下任市長支持。（編輯：李錫璋）1110802