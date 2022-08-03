多明尼加U12世界盃擊敗日本 複賽首戰出戰台灣

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）多明尼加今天在U12世界盃少棒賽靠著首局攻下5分大局，最終以5比2擊敗日本，與韓國隊一同晉級6強複賽，而台灣隊明天複賽首戰將對決多明尼加。

第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽在台南市亞太國際棒球訓練中心球場舉行，B組賽前僅4連勝的美國確定挺進複賽，剩下2張門票由多明尼加、韓國、日本3隊爭奪，而韓國預賽成績2勝2敗，多明尼加預賽戰績2勝1敗、日本1勝2敗，今天多明尼加與日本一役，將決定哪2隊能搭上複賽末班車。

日本隊首局率先攻下1分，多明尼加1局下靠著3支安打和保送，加上日本隊2次守備失誤，一口氣添得5分，儘管日本隊3局上追回1分，但未能扭轉戰局，最終多明尼加以5比2勝出，搶下晉級門票，與韓國隊攜手闖進6強複賽。

B組由4戰全勝的美國隊拿下分組龍頭，而多明尼加、韓國隊分居分組第2、3，而日本隊預賽戰績1勝3敗，落入第7到11名排名賽，也是隊史最差成績。

A組晉級複賽3支球隊戰績同為4勝1敗，比較對戰優質率，分組前3依序為墨西哥、台灣與委內瑞拉，將帶著對戰成績1勝1敗進入複賽，複賽將和B組晉級的3支隊伍交手。

台灣明天複賽首戰將對戰多明尼加，5、6日將分別迎戰美國和韓國，複賽前2名直接晉級冠軍戰，第3、4名進行季軍戰。（編輯：張芷瑄）1110803