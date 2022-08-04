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桃猿擊敗統一獅 黃子鵬第8勝到手

2022/8/4 21:48
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）中華職棒樂天桃猿投手黃子鵬今天對統一獅先發再度發威，先發7.2局僅失1分，且桃猿隊趁著獅隊第5局守備連續失誤，趁機攻下3分超前，最終以4比1勝出，黃子鵬收下本季第8勝。

統一獅下半季陷入低潮，前6戰均吞下敗仗，且合計僅得6分，今天在高雄澄清湖棒球場出戰樂天桃猿，賽前教練團異動，原二軍綜合教練兼打擊教練陳連宏，轉任一軍打擊教練，盼改善獅隊近期打擊狀況。

桃猿隊今天率先發動攻勢，朱育賢、郭嚴文2局上連續安打，余德龍敲出高飛犧牲打，攻下1分，獅隊2局下展開反擊，今年明星賽全壘打大賽冠軍林子豪敲出陽春全壘打，扳成平手。

桃猿隊5局上靠著2支安打，加上獅隊守備出現亂流、連續失誤，再添3分，最終就以4比1拿下勝利，獅隊下半季7戰全敗，連同上半季最後1戰，近期陷入8連敗。

桃猿隊投手黃子鵬今天再度發揮「除獅機」本色，投7.2局失1分，被敲出5支安打，挨1轟，狂飆8次三振，摘下本季第8勝。

統一獅投手胡智為投5局失4分，僅1分責失分，未能獲得隊友火力支援，苦吞本季第9敗。（編輯：李亨山）1110804

黃子鵬
黃子鵬7局無失分、林立開轟 桃猿擊敗獅隊 黃子鵬7局好投 桃猿擊退味全龍
陳連宏
獅隊下半季6戰僅得6分 陳連宏接任一軍打擊教練
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