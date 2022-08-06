U12世界盃台灣晚間對戰韓國 林智勝送Pizza

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（中央社記者謝靜雯台南6日電）U12世界盃棒球賽台灣隊場上奮戰，今天球員們的偶像味全龍隊野手林智勝特別訂了Pizza給小球員吃、替他們加油打氣，台灣隊今天與韓國隊交手，將派出先發投手高品瀚。

U12世界盃棒球賽在台南舉行，台灣隊小將場上展現拚勁，總教練賴朝榮的子弟兵、中職統一獅隊首席教練高志綱也十分關心球員們，多次送Pizza、飲料、肉包慰勞小球員們，昨天也有到場觀賽。

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台灣隊昨天與美國隊交手以6比8吞敗，味全龍隊野手林智勝有關注小球員們比賽，知道台灣隊陣中不少球員的偶像是自己，林智勝今天特別請球員們吃Pizza，希望可以鼓勵小球員們不要氣餒、繼續努力。

台灣隊今天複賽最後一戰將與韓國隊交手，台灣隊派出高品瀚先發，先發打序上沒有太大的變動，1棒為吳聖智、2棒莊博淵、3棒陳瑞鑫、4棒歐子喬、5棒陳柏笙、6棒柯劭捷、7棒高品瀚、8棒鄭文哲、9棒陳恩。（編輯：張芷瑄）1110806